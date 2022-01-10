İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2022 Pazartesi / 7 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,828
  • EURO
    15,681
  • ALTIN
    797.446
  • BIST100
    2061.49
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü oyuncu otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti
Magazin

Ünlü oyuncu otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti

Full House dizisiyle tanınan 65 yaşındaki ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu. Saget, Türkiye'de 'Bizim Ev' olarak ekranlara gelen 1980'li ve 90'lı yıların popüler yapımı 'Full House' dizisinin başrolünde yıllarca rol almıştı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:42
ABONE OL

Televizyon yıldızı Bob Saget, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki Ritz-Carlton otelindeki odasında ölü bulundu.

Otel güvenliğinden gelen çağrılara yanıt olarak Ritz-Carlton Hotel'e giden polis ve itfaiye ekipleri ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

'Full House' ve 'How I Met Your Mother' sitcomlarında rol alan Saget, vefat ettiğinde 2022 'I Don't Do Negative' komedi turunun Florida ayağındaydı.

Saget, ölümünden bir gün önce Florida'nın Ponte Vedra Plajı'nda konser vermiş ve kalabalığı sosyal medyada övmüştü.

Saget, Türkiye'de 'Bizim Ev' olarak ekranlara gelen 1980'li ve 90'lı yıların popüler yapımı 'Full House' dizisinin başrolünde yıllarca rol almıştı.

  • Full House
  • Bob Saget
  • Bizim Ev
  • ünlü oyuncu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.