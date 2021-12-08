8 Aralık 2021 Çarşamba 08:58 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 08:58

Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reşat Strik, Orhan Karaağaç'ın hazırlayıp sunduğu "Son 33" programında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ BATIRMAK İSTİYORLAR"

Strik, "Kaç tane ülkeler gezdim. Tüm insanlar Erdoğan'ı sevdiğini söylüyor. Anlıyorum dolar yüksek, domates yüksek ama açık açık görüyoruz Türkiye'yi batırmak istiyorlar." ifadesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE DIŞARIDAN BAKMAK GEREK"

Zor coğrafyalardaki yaşamları yakından tanıma, onların duygu ve düşünce dünyasına yolculuk yapma fırsatı bulduğunu söyleyen Strik, Türkiye'nin içindeyken son 20 yılda yaşanan gelişmelerin net görülemediğini, Türkiye'ye dışarıdan bakmak gerektiğini vurguladı.

"ERDOĞAN'I BİZ ALIRIZ"

Erdoğan'ın Bosna'ya çok yardım ettiğini belirten Strik, "Türkiye, en iyi Müslüman ülke. Biz de Müslümanız. Erdoğan'ı siz istemiyorsanız biz alırız" ifadesini kullandı.

Hollywood'u neden bıraktığını da anlatan Strik, "Ben Hollywood yıldızı olmak istemiyorum, cennette yıldız olacağım." diye konuştu.