Ünlü oyuncu Seda Altuner'in sosyal medya hesabı çalındı

19 Şubat 2021 Cuma 12:01 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 12:01

Son dönemin popüler dizilerinden Sadakatsiz' de rol alan Gözde Seda Altuner'in sosyal medya hesabı çalındı. Hesabını geri almayı başaramayan Altuner, yeni hesap açtı. Henüz yeni hesabında 3 adet fotoğrafı olan Altuner'in 1477 takipçisi var.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 38 yaşındaki oyuncu ve senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsizler dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.