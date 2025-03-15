Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Ayhan Taş, Zafer Algöz, Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş, Muharrem Türkseven, Şahin Irmak, Nilperi Şahinkaya, Açelya Akkoyun, Hasibe Eren, Engin Altan Düzyatan, Engin Günaydın, Uğur Bilgin, Hakan Meriçliler, Birol Güven gibi pek çok ünlü isim ve Yurtsever'in yakınları ile sevenleri katıldı.

"BU, İLK YAŞADIĞIM BU AİLEDEN KAYIP"

Törende konuşmak üzere kürsüye gelen oyuncu Ayhan Taş bir süre tabuta bakındıktan sonra, "Biz bir aileyiz, birbirimizi tanımasak da bir aileyiz. Hep beraberiz. Bu, ilk yaşadığım bu aileden kayıp. Kayıp da diyemiyoruz, canım arkadaşım, arkadaşımız, sevdiğimiz, birlikte mesleğimizi paylaştığımız. İnsanları güldürebilmek, eğlendirebilmek ve onlara moral verebilmek için, kendi yaşamımızı kazanmak için gönülden çalıştık Şinasi ile. Sette her zaman iyi, eğlenceli, keyiflidir. İyi bir ekip arkadaşı, iyi bir arkadaş, iyi bir dost. Biz bir aileyiz, bunu dışarıdaki insanlar biliyor, hiç tanımayanlar ise gelip başınız sağ olsun diyorlar. Onlar biliyor bizim bir aile olduğumuzu. Kardeşim. Uğurlar olsun Şinasi" dedi. Ardından tabutu öperek kürsüden ayrıldı.

AHMET KURAL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Oyuncu Ahmet Kural ise "Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında, buralarda bir mekanda karşılaşmıştık kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. 2009 yılında Mardin'e dizi çekmeye gittik, orada onu bekliyordum gelsin diye" şeklinde konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamayıp özür dileyerek kürsüden ayrıldı.

Konuşmaların ardından Yurtsever'in bazı dizi ve filmlerinden kesitler izletildi, törenin sonunda ise omuzlar üstünde tabutu tören alanından çıkarıldı. Yurtsever'in naaşı, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.