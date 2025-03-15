"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNE PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 1999'da Yurtsever ile bir dizide çalıştıklarını belirterek, "O zaman hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyorduk. O dönemde Dokuz Eylül Üniversitesinden gelen arkadaşlar, kamera önünde ve arkasında çok katkıda bulundu. Onlar sayesinde çok güzel dizi oldu. Şinasi de onlardan biriydi. Sete ilk gelişini hatırlıyorum. Necmi Yapıcı ile gelmişti, Şinasi'yi 'Can kardeşim.' diye tanıştırmıştı. Yüzünde gülümseme vardı. O günden sonra da gülümsemesi milyonlarca kez paylaşıldı." dedi.

Yönetmen Sinan Çetin'in Yurtsever'e "Sen benim yıllardır aradığım insandın. Nerede kaldın, neden bu kadar geç tanıştık?" dediğini aktaran Güven, "Uzun süre birlikte çalıştılar. Bizim Şinasi ile yollarımız ayrıldı ama hep karşılaştık. O gülümseme yüzünden hiç gitmedi. Buradaki herkes şahitlik edecektir ki Şinasi çok iyi bir insandı. Ölümü çok erken oldu. Ailesine, eşine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"MEKANI CENNET OLSUN, DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Üzgün olduğunu belirten oyuncu Ahmet Kural, "Çok sevdiğim bir ağabeyim, bir arkadaşımdı, 16-17 sene. Ani bir ölüm oldu. Mekanı cennet olsun, diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Güven ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yurtsever için taziye mesajını paylaştı.

"DURUMUN İYİYE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM O YÜZDEN BU YAZ GÖRÜŞME HAYALİ KURUYORDUM"

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Benim için ani oldu, ben durumun iyiye gittiğini düşünüyordum. Bu yaz karşılaşırız, görüşürüz, bu yaz birlikte vakit geçiririz diye düşünüyordum ama maalesef böyle bir anda bu haberi aldık. Başımız sağ olsun hepimizin, söylenecek çok fazla şey olmuyor bu durumlarda, hayatın bir gerçeği bu, bunu hatırlıyoruz hepimiz. Bir şekilde de maalesef hayat devam ediyor. Hepimize Allah sabır versin" şeklinde konuştu.

"ERKEN ÖLÜM AMA HER ÖLÜM ERKEN"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise gerçekten çok üzgün olduklarını belirterek, "Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Çok iyi bir oyuncuydu, sanatçıydı ama sıralama yapsak bir numaraya onu koyarız. Çok iyi bir insandı, herkesin sevdiği bir insandı. Ayrılsak da Beraberiz'de yolumuz kesişti, yeni mezundu. Öyle adım attım sonra yollarımız ayrıldı ama zaman içinde hep görüştük. Onun neredeyse kimliği haline gelen bir gülümsemesi vardır, ilk gün de öyle gülümsüyordu ve herhalde son nefesine kadar da öyle gülümsedi. Erken ölüm ama her ölüm erken. Ne diyelim mekanı cennet olsun, varsa hakkımız helal olsun" dedi.

Oyuncu Onur Buldu ise Yurtseven'in oyun arkadaşı ve hemşehrisi olduğunu dile getirerek, "43 yıllık hayatımın en zor anlarından birini yaşıyorum. Şinasi abiyi tanıyan herkes onun neşesine, dürüstlüğüne, hakkaniyetine hayran kalırdı. Onunla bir filmde tanışmıştık. Ondan sonra da hayatımdan hiç ayırmadım. Bundan sonra da hatıralarıyla, hissettirdikleriyle yanımda olmaya devam edecek." diye konuştu.

Yurtseven'in etrafındaki insanlarla çok ilgili olduğunun altını çizen Buldu, şunları kaydetti:

"Derdiyle dertlenir, başarısıyla övünürdü. Bir konuda yardım istediğinde 50 farklı kaynaktan araştırır, sana çözüm yolu bulurdu. Çocuk gibi bir adamdı. Bir süre birbirimizi aramasak, hemen alınır, küserdi. 'Çocuk adam.' derdim ona. Bence onu en iyi anlatan cümle buydu. Biz şimdi kimle uğraşacağız abi? Gol attığımızda kimin üzerine atlayacağız? O kocaman boşluğun içine ne tıkıştırabiliriz? Güle güle Şinasi abi, güle güle 'çocuk adam', güle güle en büyük Beşiktaşlı. Hayatımızdaki varlığın için teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim."

Oyuncu Şahin Irmak, yaklaşık 2 ay önce abisini kaybettiğini dile getirerek, "Olayı duyduğumda ilk aradığım kişi Şinasi'ydi. Şöyle düşündüm, buna bir çözüm bulsa Şinasi bulur. Onun mutlaka tanıdığı vardır. Bunu hallederse Şinasi halleder. Kaybettiğimde de ilk konuştuğum kişi Şinasi'ydi. Merhaba diyene 'Nasıl yardımcı olabilirim?' diyen, kalbi tertemiz bir arkadaşımızdı. Çok yakın zamanda iki tane abimi kaybetmiş oldum. Bu biraz fazla oldu ama yakın zamanda görüşeceğiz." dedi.

Oyuncu Ahmet Kural ise Şinasi Yurtsever ile oyunculuğa başlamadan önce 2006'da bir mekanda karşılaştıklarını, kendisine çok hayran olduğunu söylediğini ifade etti. Konuşmakta zorlanan Kural, sahneden özür dileyerek ayrıldı.

Törenin ardından Yurtseven'in cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Anma ve cenaze töreninde, oyuncu Engin Günaydın, Selim Bayraktar, Alper Kul, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Özgür Çevik, Ayhan Taş, Sarp Apak, Sadi Celil Cengiz, Uğur Bilgin, Cem Gelinoğlu, Cengiz Bozkurt, Ahmet Arslan, Murat Cemcir, İbrahim Büyükak, Sadık Gürbüz, Korhan Herduran, Murat Kaman, Emrah Kaman, İnan Ulaş Torun, Samet Gürsel, Savaş Özdemir, Hakan Meriçliler, Murat Kılıç, Mehmet Usta ve Derya Karadaş'ın yanı sıra Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ile sanat dünyasından birçok isim yer aldı.