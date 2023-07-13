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Magazin

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzücü haber

Karaciğer yetmezliği yaşayan ünlü oyuncu Ufuk Özkan organ nakli için başvuruda bulundu. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Özkan, 'Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.' dedi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzücü haber
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Geniş Aile, Zengin Kız Fakir ve Kalk Gidelim gibi sevilen projelerle adını geniş bir kitle duyuran 48 yaşındaki başarılı oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenildi.

Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansıdı.

Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:

"GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.

Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

17 KİLO VERMİŞTİ

Canlandıracağı yeni rol için sıkı bir diyete yapan başarılı oyuncu 17 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı.

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