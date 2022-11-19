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Magazin

Ünlü oyuncunun acı günü

Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Acı haberi veren oyuncu Polat Bilgin, 'Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik' ifadelerini kullandı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Ünlü oyuncunun acı günü
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Avrupa Yakası, Türk Malı, Aramızda Kalsın ve Kırmızı Oda gibi iddialı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Binnur Kaya babasının ölümüyle yıkıldı.

"BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Kıymet karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın babası Mustafa Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın acı haberini de meslektaşı Polat Bilgin verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilgin, "Canım Binnur'un babası, büyüğümüz Mustafa Kaya'yı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun babası Mustafa Kaya'nın ölüm nedeni ve cenaze programı henüz netleşmedi.

MUSTAFA KAYA KİMDİR?

Gazetecilik yapan Mustafa Kaya, 1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Yılın Gazetecisi Ödülü'nü almıştı.

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