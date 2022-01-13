İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2022 Perşembe / 10 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5888
  • EURO
    15,62
  • ALTIN
    797.185
  • BIST100
    2082.89
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü oyuncuya büyük şok! Milyonluk davayı kaybetti
Magazin

Ünlü oyuncuya büyük şok! Milyonluk davayı kaybetti

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla eski menajeri Başay Okay tarafından açılan davayı kaybetti. Sangu'nun menajerine ödeyeceği tazminat ise dudak uçuklattı. Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL), rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2.5 milyon TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti. Kaynak: Habertürk

TV10013 Ocak 2022 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:37
ABONE OL

Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı.

"Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" diyen Okay, "10 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" demişti.

Ancak taraflar uzlaşmadı ve dava uzadı. Bilirkişi raporunda, Elçin Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

Bugün gerçekleşen duruşmada ise karar çıktı. Elçin Sangu'nun menajerine ödeyeceği miktar ise dudak uçuklattı.

Elçin Sangu davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL), rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2.5 milyon TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti. Kaynak: Habertürk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.