Ünlü oyuncuya büyük şok! Milyonluk davayı kaybetti

TV100 13 Ocak 2022 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:37

Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı.



"Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" diyen Okay, "10 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" demişti.

Ancak taraflar uzlaşmadı ve dava uzadı. Bilirkişi raporunda, Elçin Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

Bugün gerçekleşen duruşmada ise karar çıktı. Elçin Sangu'nun menajerine ödeyeceği miktar ise dudak uçuklattı.

Elçin Sangu davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL), rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2.5 milyon TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti. Kaynak: Habertürk