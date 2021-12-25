Ünlü sanatçı Faruk Tınaz'ın ölümünde şok iddia

Hürriyet 25 Aralık 2021 Cumartesi 07:47 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 07:47

Kanser tedavisi gören Faruk Tınaz'ın durumunun kötüleşmesi ile birlikte geçen 3 Haziran'da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi verildi. Tınaz adına yapılan başvuruda, şüpheli konumda ise doktoru A.A.'nın ismi yer aldı. Dilekçeye göre Tınaz ilk olarak, göğsünde yaşadığı ağrı şikâyeti ile Ocak 2017'de İstanbul Acıbadem'deki özel bir hastaneye gitti. Çekilen filmde, Tınaz'ın kalbi ile ilgili bir sorunun olmadığı belirlendi. Evine dönen Tınaz'ın şikâyetleri ise sürdü.

Tınaz bu kez, uzun süredir tanıdığı Dr. A.A.'nın Bodrum'da görev yaptığı özel hastaneye gitti. Dr. A.A.'nın talebi ile Tınaz, kapsamlı bir sağlık taramasından geçirildi. Alınan tahlil sonuçları ve çekilen filmlerden bir sorun görünmedi. Dr. A.A.'nın talebi ile hazırlanan radyoloji raporu ise 17 Ocak günü çıktı. Anılan raporda, Tınaz'ın pankreas kanseri olduğu bilgisi yer aldı. Ancak, iddiaya göre Dr. A.A. söz konusu raporu okumadığı için Tınaz'a herhangi bir sorunu olmadığını söyledi.

EŞİNE KÖTÜ HABER VERİLDİ

Tınaz, doktorunun verdiği bilgi üzerine normal yaşamına döndü. Ancak Ağustos 2019'da Tınaz'ın ağrıları şiddetlendi. Bu kez İstanbul'daki başka bir özel hastaneye giden Tınaz'ın çekilen filmleri sonrası durum ortaya çıktı. Doktorlar, Canan Tınaz'a, eşinin pankreas kanseri olduğunu ve tedavide ise çok geç kalındığını söyledi. Tümörün ilerlemesi nedeni ile ameliyat edilemeyen Tınaz'a kemoterapi tedavisi uygulandı. Ancak Tınaz günden güne kötüleşti. Suç duyurusu dilekçesinde de, Dr. A.A.'nın ihmali nedeni ile erken teşhis ve tedavi imkânının ortadan kalktığı öne sürüldü. Hürriyet'in haberine göre, Dilekçede, "Tıp biliminin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeyen Doktor, böylece, şikâyetçinin, tedavisi mümkün olan hastalığının tedavisinin imkânsız hale gelmesine sebep oldu" denildi. Dilekçede ayrıca, Dr. A.A.'nın, Tınaz'ın yakınlarına "Raporu okumayı atlamış olabilirim" dediği öne sürüldü.

'SUÇLAMA' DA DEĞİŞTİ

Soruşturma kapmasında ifadesi alınan Dr. A.A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği, hatanın görev yaptığı hastanede olduğunu söylediği kaydedildi. Öte yandan, Tınaz'ın ölümü ile birlikte, 'kasten yaralama' iddiası ile yürütülen soruşturma ise, ölüm olayı ile birlikte, 'Taksirle adam öldürme' suçu kapsamında yürütülecek.

EN ÇOK SEVDİĞİ YERDEN UĞURLANDI

Önceki gün İstanbul'da hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz için dün Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi. 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybeden sanatçı, hem at sahibi hem de Türkiye Jokey Kulübü asli üyesiydi. Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, yanlış teşhis konulduğunu belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Evet burada çok hüzün var ama bence Faruk çok mutlu. En çok olmak istediği yerlerden bir tanesi. Hastalığı dolayısıyla 9 aydan beri gelemediği bir yerde olduğu için bence bu hüznü dağıtmıştır burada ve gülümsüyordur. Çok mutlu olduğuna inanıyorum burada olmasından dolayı. Doktorun raporu okumasıyla ilgili bir ihmal bu. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. İhmal etmek değil. Doktorun raporu okumamasıyla alakalı bir ihmal, teşhisi atlaması daha doğrusu. Şu acı içinde bunlara bu şekilde cevap verirken sekebilir kelimelerim. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum."