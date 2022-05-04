Uzun zamandır sağlık problemleri ile uğraşan Gönül Yazar'dan son yaşadığı talihsiz kaza sonucu kötü haber de geldi.

Onur Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Gönül Yazar sol gözünü kaybetti.

Kendisinin de çok yakın dostu olan Akay açıklamalarında "Gönül abla, gece 03:00'da yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu." ifadelerini kullandı.

GÖNÜL YAZAR KİMDİR?

Mürşide Gönül Özyeğiner bilinen sahne adıyla Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936'da İzmir'de Babası Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni annesi Fatma Hanım'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ses sanatçısı Belkıs Özener kardeşidir. Belma adında ablası var.

Gönül Yazar, sanat hayatına, 1952 yılında 15 yaşında iken "Ege Ses Kraliçesi Yarışması"nı kazanarak başladı. 14'üne girdiğinde radyo sanatçısı Necdet Yazar ile ilk turnesine çıktı. Mahkeme kararıyla yaşını dört yaş büyüten Gönül Yazar, Necdet Yazar ile evlendirildi. Yaşı tutmadığı için içkili yerlerde sahneye çıkamadı. Cebeci Aile Çay Bahçesi'nde sahne hayatı başladı.

Necdet Yazar'la evlenmesinin ardından Ankara Radyosu'na girdi. Burada; Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli isimlerle çalışma fırsatı oldu.

Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı, başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı 1960 yapımı "Taş Bebek" filmindeki rolüyle büyük beğeni topladı. Film o kadar beğenilmişti ki, "Taş Bebek" lakabı sanat hayatı boyunca anılacağı isim oldu.

Müzik dünyasına adımını, 1962 yılında, ilk kaydı olan "Bak Bir Varmış / Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği ile yaptı. İlk 45'liğini ise 1965'te "Kelebeğim / Hayran Olurum Aşkı Bilene" adıyla çıkardı.

Sahne ve kamera'nın yanı sıra, Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde, Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi.

Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

Sanat hayatı boyunca, onlarca filmde yer almış ve birçok albüme imza atmış olan Gönül Yazar, günümüzde "10 Kadın" adlı programda yer aldı.

Son stüdyo albümü "Sevmek İstiyorum"u 1993'te yayınladıktan sonra müzik dünyasından uzak kalan ve yalnızca özel gecelerde sahneye çıkan Gönül Yazar, yepyeni bir albümle geri dönüyor! Her ne kadar alaturka solisti olarak tanınmış olsa da, bir dönem pop müzik türünde de çok başarılı plaklar yaptı. Sevilen pop şarkılarını kendi stilinde pop-caz olarak yorumladı.