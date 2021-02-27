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Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'dan kötü haber! Acil nakle ihtiyacı var

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Taşıyan'ın acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği açıklandı.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 09:00 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:01
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Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Sanatçı Hakan Taşıyan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu duyuruldu. Taşıyan'ın acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi. Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru, başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından(aile birelerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan TAŞIYAN sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar "doktorö olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle."

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