18 Temmuz 2021 Pazar 14:21 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 14:21

Dünyaca ünlü yıldız Britney Spears tüm hayatı ve kariyeri babası Jamie Spears'in kontrolünde bulunması nedeniyle bunalıma girdi.

Spears, Instagram paylaşımında "Sizin için hiçbir şey yapmayan en yakınınızdaki insanların, durumunuz hakkında şimdi bir şeyler konuşmasından daha kötü bir şey olamaz... Bundan daha kötü bir şey yok! Zamanında beni kaldırmak için bir el bile uzattın mı? Şimdi mi önem veriyorsunuz? Ben boğulurken elinizi uzattınız mı? HAYIR... Eğer bunu okuyorsan ve kim olduğunu biliyorsun. Sadece kendini kamuya açık bir şekilde kurtarmak için durumum hakkında bir şey söyleme cesaretine sahipsin. Bu komik bile değil" dedi.

Şarkıcı, 13 yıldır süren vasiliğin bitmesi için hukuk mücadelesine hazırlanırken artık sahneye çıkmayacağını açıkladı.

Ünlü yıldız Spears sosyal medyadan "Babam ne giydiğimi, ne söylediğimi, ne yaptığımı veya düşündüğümü düşünürken yakın zamanda herhangi bir sahnede yer almayacağım" yazdı.

Hayatının kontrolünü yeniden istediğini söyleyen ünlü yıldız yaşadığı bunalımı "Hayallerim öldü" diye tanımladı.

Pop yıldızının babası Jamie Spears, 2008 yılında alınan mahkeme kararından beri kızına ait 60 milyon dolarlık mülkün tek kontrolüne sahip.

Spears'in isyanına halktan çok sayıda destek geliyor. Hayranları tarafından "Britney"e özgürlük gösterileri düzenleniyor.

Framing Britney Spears belgeseli, bu hafta iki Emmy ödülüne aday gösterildi.

Spears'in konuyla ilgili duruşması 29 Eylül'de görülecek.