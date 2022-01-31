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Magazin

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah dolandırıldı

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, tavuk çiftliği yatırımında dolandırıldığını iddia etti. Sabah, 'Güvendiğim kişi beni dolandırmış, yumurtaları hep el altından satmış' dedi.

Hürriyet31 Ocak 2022 Pazartesi 08:11 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 08:11
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Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı.

Ancak işler 69 yaşındaki şarkıcının beklediği gibi gitmedi.

"MEĞER GÜVENDİĞİM KİŞİ BENİ DOLANDIRMIŞ"

Hürriyet'in haberine göre, Sabah, ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.

GÜNDE 12 BİN YUMURTA

Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.

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