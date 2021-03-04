Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan 'bebek' açıklaması

04 Mart 2021 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 15:47

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Emel Yalçın'a konuk oldu. Yalçın'ın sorularını samimiyetle yanıtlayan güzel şarkıcı hayatının dönüm noktasının uzun yıllardır birlikte olduğu kendisi gibi müzisyen sevgilisi Asil Gök olduğunu söyledi.

Sıklıkla gündeme gelen evlilik sorularına da açıklık getiren Uluğ, "İlişkiler için kritik olan, sürekli beraber vakit geçirilen pandemi sürecini ilişkimizde sorunsuz atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreci birlikte şarkılar üreterek geçiriyoruz. Acelemiz yok mutluyuz" dedi. Güzel sarkıcı ayrıca pandemi döneminde sınırlı konukla düğün yapmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Uluğ, "Anne olmak istiyor musun? sorusuna ise, "Küçük yaştan beri hiç böyle bir hayalim olmadı ama bu yıllar geçtikçe değişen bir düşünceymiş. Ben kendimi henüz hazır hissetmiyorum" yanıtını verdi. Çocuğun büyük sorumluluk olduğunu söyleyen şarkıcı, hayatında şimdilik başka sorumlulukların ağır bastığını ifade etti.

Samimi açıklamalarını sürdüren Uluğ, bir dönem gündeme gelen 'aşırı zayıf' görüntüsü hakkında da konuştu. Uluğ, "Bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. 40 beden giyiyordum. Ben ben gibi değildim. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Özel bir diyet falan da yapmadım. Asil Gök ile ayrıldığımız bir dönemdi... Aşk acısı çekerken kilolarda gitti" şeklindeki açıklamasıyla şaşırttı.