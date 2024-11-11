Unutulmaz hikâye artık unutulmaz canlı bir gösteri: Küçük Prens

Paris, Sidney ve Dubai'deki kapalı gişe gösterilerin ardından Broadway'de bir sezon geçiren Küçük Prens, 80. yılını kutladığı ve bugüne kadar yayımlanmış en çok satan ve en çok çevrilen kitaplardan biri olarak 21 Kasım 2024'te, sınırlı bir süre için İstanbul'a geliyor. Nesiller boyu sevilen klasik macera hikayesine hayat veren yenilikçi sahne prodüksiyonu; tiyatral gösteri, dans, hava akrobasisi ve devrim niteliğindeki video haritalama teknolojisiyle dolu.

Yapımı Broadway Entertainment Group tarafından üstlenilen Küçük Prens, sihirli bir birinci sınıf tiyatro şöleninde sahnede canlanıyor. İç içe geçmiş karakterlerin ve renkli kostümlerin benzersiz uyumunu deneyimleyin! Dansın, müziğin, projeksiyonların ve akrobasinin canlı evrenine atlayın! Gönüllerinizi fethedecek ve hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak benzersiz bir uluslararası sahne gösterisine kendinizi kaptırın!

Küçük Prens'in ödüllü yaratıcı ekibinde heyecan verici isimler yer alıyor. Yönetmen ve koreograf Anne Tournié liderliğindeki gösterinin opera metninin uyarlamasına adını yazdıran Chris Mouron aynı zamanda ortak yönetmen koltuğunda oturuyor. Orijinal müzik Terry Truck tarafından hazırlanırken, koreografide yardımcı olan isim Noellie Bordelet. Marie Jumelin video tasarımında yer alırken, Peggy Housset kostüm, Stéphane Fritsch aydınlatma, Tristan Viscogliosi ise ses tasarımı görevinde bulunuyor. Gösterinin video projeksiyonundaki isim Etienne Beaussart olurken, saç ve makyajdan sorumlu olan Carmen Arbues Miro ve dekorlara kendi bakış açısını sunan Aurélie Gandilhon da takımın mükemmel olmasını sağlayan diğer önemli kişiler.

Yönetmen Anne Tournié'nin gösteri ile ilgili yorumu ise şöyle: "Ekip olarak Küçük Prens'in dünya yolculuğunu İstanbul'a devam ettirmesinden dolayı çok heyecanlıyız. Küçük Prens yolculuğunda, karşılaştığı birçok farklı insan ve kültürle insanlık mesajını paylaşıyor. Antoine de Saint-Exupéry'nin değerli masalının yarattığı bu kaynaştırma ortamında; Küçük Prens'in dostluk, yalnızlık, sevgi ve hem diğer insanlara hem de gezegenimize duyduğu şefkatin hikayesini getirmekten onur duyuyoruz."

Dünyanın dört bir yanındaki nesiller Küçük Prens'i seviyor. Uluslararası fenomen bir kitap olan bu şaheser tam 200 milyon satarken, 250 dil ile en çok çevrilen ikinci kitap konumunda. Zamana meydan okuyan klasiğin bu güzel uyarlaması; hepimize, aslında esasen önemli olan birçok şeyin gözle görülmeyen kavramlar olduğunu öğretiyor.

Fransızca seslendirilen gösteri, Türkçe altyazılıdır.

Gösterinin biletleri www.thelittleprincetour.eu adresinden temin edilebilir.

Detaylı bilgi için: www.thelittleprincetour.eu