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Magazin

Usta müzisyen Özkan Uğur'dan üzücü haber

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini iki kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur'un hastalığı yeniden nüksetti.

30 Nisan 2022 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
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MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başladı. Usta sanatçı, hastalığının tekrarladığını ifade ederek, sahnelere bir süre ara verdiğini duyurdu.

"YORUCU TEMPODAN UZAK KALMAM GEREKİYOR"

Uğur yaptığı açıklamada, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle..." notunu paylaşmıştı.

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