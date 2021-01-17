Usta oyuncu Ekrem Gökkaya vefat etti! Ekrem Gökkaya kimdir, hangi filmlerde oynadı?

17 Ocak 2021 Pazar 11:36 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 11:36

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Gökkaya (87) bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanser ile mücadele eden oyuncu dört gün önce Bartın Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ekrem Gökkaya, Turist Ömer Arabistan'da, Keloğlan'la Can Kız, Avanak Apdi, Korkusuz Korkak, Gerzek Şaban ve Atla Gel Şaban gibi Yeşilçam'ın en çok bilinen filmlerinde rol aldı. Peki Ekrem Gökkaya kimdir? İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusunun biyografisi.

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ekrem Gökkaya'dan kötü haber geldi. Kanser tedavisi gören Ekrem Gökkaya, hayatını kaybetti. Kanser ile mücadele eden Ekrem Gökkaya, Bartın Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeşilçam'da pek çok filmde rol alan Gökkaya, 87 yaşındaydı.

EKREM GÖKKAYA KİMDİR?

1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı.

Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.

1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filme kadar, 200 civarı sinema ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı.

Ekrem Gökkaya, Turist Ömer Arabistan'da, Keloğlan'la Can Kız, Avanak Apdi, Korkusuz Korkak, Gerzek Şaban ve Atla Gel Şaban gibi Yeşilçam'ın en çok bilinen filmlerinde rol aldı.

EKREM GÖKKAYA'NIN EN BİLİNEN FİLMLERİ

Turist Ömer Arabistan'da (1969)Keloğlan'la Can Kız (1972) Şeytan (1974)Kılıç Aslan (1975)Avanak Apdi (1978)Korkusuz Korkak (1979)Gerzek Şaban (1980)Atla Gel Şaban (1984)