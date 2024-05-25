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Usta oyuncu Fatma Karanfil'den üzücü haber: Entübe edildi

Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 08:26 - Güncelleme:
Usta oyuncu Fatma Karanfil'den üzücü haber: Entübe edildi
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Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastazın başladığı öğrenildi.

4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edildi.

3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center'de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

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