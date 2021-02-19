Usta sanatçı Nilüfer'i kızdıran aşı yorumu! ''Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?''

19 Şubat 2021 Cuma 15:09 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 15:23

Dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla savaş sürüyor. Türkiye'de de virüsle mücadelede kapsamında yaş sıralaması ile aşılama sürüyor. 65 yaşındaki ünlü sanatçı Nilüfer'de koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabı üzerinden 'Karar verdim aşı oldum' notuyla paylaşan ünlü sanatçıya yorum yağdı. Hakarete varan iftira ve suçlamaları tek tek cevaplayan usta isim bir takipçisinin düşüncesizce yaptığı yoruma ise gerekli cevabı verdi.

Bir takipçisi "Bu korona aşısı değil. Aşılar sol koldan Nilüfer Hanım. Bu ne şimdi?" yazıp gülücük emojisi koydu.

Gelen bu yoruma usta sanatçı Nilüfer ise şöyle yanıt verdi:

"Hanımefendi ben meme kanseri geçirdim. Sol kol altındaki lenflerden işlem yapıldığı için aşı oraya yapılmadı. Gülünecek bir şey değilmiş değil mi?"

Açıklama üzerine takipçi, Nilüfer'den özür diledi.

"İNŞALLAH BOLCA ANTİKOR ÜRETİRİZ"

Aşı yaptırdıktan sonra açıklama yapan Nilüfer şöyle konuştu: Alerjik bir bünyem olduğu için doğrusunu isterseniz kaç gündür birazcık endişeliydim. Ama aşı olmadan gerçekten de bu berbat durumdan, bu pandemiden kurtulma şansımız yok. Önceleri aşı olmayı düşünmüyordum. Ama zaman geçtikçe ikna oldum. Bir kaç gündür de birazcık açıkcası endişeliyim, kaygılıyım. Ama oldum işte. Şimdilik bir şey yok. Bekleyeceğiz. İnşallah da birşey olmaz. İnşallah ikinci aşıdan sonra da bir şey olmaz. İnşallah bolca antikor üretiriz.

