Van Kültür Yolu Festivali Bayhan konseriyle sona erdi

Sanatçı, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda verdiği konserle on binlerce hayranıyla buluştu.

"Tiryakinim", "Seninle Olmak Var ya", "Müjgan" gibi sevilen parçaları özgün yorumuyla seslendiren sanatçıya Vanlılar gece boyunca büyük bir coşkuyla eşlik etti.

1. Lig'e çıkan Vanspor'un sevincine de ortak olan ünlü şarkıcı, Vanlılara kırmızı ve siyah dedirterek tezahürat yaptırdı.

Bayhan sahnede yaptığı konuşmada, "20 yıl aradan sonra ilk defa sizlerle Van'da buluşuyorum. Beni sizlerle buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.