İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3992
  • EURO
    47,079
  • ALTIN
    4371.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Van Kültür Yolu Festivali Bayhan konseriyle sona erdi
Magazin

Van Kültür Yolu Festivali Bayhan konseriyle sona erdi

Sanatçı Bayhan, Van Kültür Yolu Festivali'nin kapanış konserinde sahne alarak dinleyicilere coşku dolu bir gece yaşattı.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Van Kültür Yolu Festivali Bayhan konseriyle sona erdi
ABONE OL

Sanatçı, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda verdiği konserle on binlerce hayranıyla buluştu.

"Tiryakinim", "Seninle Olmak Var ya", "Müjgan" gibi sevilen parçaları özgün yorumuyla seslendiren sanatçıya Vanlılar gece boyunca büyük bir coşkuyla eşlik etti.

1. Lig'e çıkan Vanspor'un sevincine de ortak olan ünlü şarkıcı, Vanlılara kırmızı ve siyah dedirterek tezahürat yaptırdı.

Bayhan sahnede yaptığı konuşmada, "20 yıl aradan sonra ilk defa sizlerle Van'da buluşuyorum. Beni sizlerle buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

  • van kültür yolu festivali
  • kültür yolu festivali
  • bayhan konser

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.