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Van Kültür Yolu Festivali'nde Özgün sahneye çıktı!

Şarkıcı Özgün, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

HABER MERKEZİ18 Temmuz 2025 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Van Kültür Yolu Festivali'nde Özgün sahneye çıktı!
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Van Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Festival kapsamında konser veren şarkıcı Özgün, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda on binlerce hayranıyla buluştu.

Özgün, Kültür Yolu sahnesinde "İstiklal", "Tatil", "İnsaf" gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra, Türk pop müziğinin seçkin eserlerini de yorumladı. Özgün, konserinde Vanlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik eden hayranlarına teşekkür eden şarkıcı, "Bana unutulmaz bir gece yaşattınız" dedi.

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