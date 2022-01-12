Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i ifşa oldu!

Medya Radar 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:53

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programı yayınlandığı döneme damga vurmuştu.



2007-2010 yılları arasında ekranlara gelen ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşan fenomen programda "Hamdi Bey" ismi hafızalara kazınmıştı.

Acun Ilıcalı'nın telefonla teklif aldığı ve Hamdi Bey diye seslendiği kişi yıllar boyu merak konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' diye hitap ettiği kişinin, Acun Firarda programında da Acun Ilıcalı ile birlikte yer aldığı ortaya çıktı.

Ilıcalı'nın Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği isim meğer aynı kişiymiş.

Hamdi bey ve Feridun olarak akıllarda kalan gizemli isim ise Birol Doğan...

Acun Ilıcalı'nın iş ve özel hayatında sağ kolu olarak bilinen Birol Doğan, 'Var mısın Yok musun?' programında telefonla para teklifi veren 'Hamdi Bey' olarak tanındı.