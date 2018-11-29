Veda Yurtsever kimdir eşi Mahir İpek kim neden boşanıyorlar? Veda Yurtsever kaç yaşında nereli? sorularına yanıt aranıyor. Veda Yurtsever ve Mahir İpek ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Oyuncu Mahir İpek ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Veda Yurtsever İpek, anlaşmalı olarak boşanmak için mahkemeye başvurdu. Çift boşanma davası için verdikleri dilekçede, "Yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp, dostluğumuzun devamı için, evliliğimizin sona ermesi kararını verdik” dedi. Mahir İpek hayat hikayesine ilişkin alınan bilgilere göre Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen başarılı oyuncu, Aşık İsmail İpek’in oğludur. Lise eğitiminden sonra Bilkent Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar isimli film ile geçti. Veda Yurtsever ise 1969 yılında Bingöl'de doğdu. O n dokuz yaşına geldiği zaman oyuncu olmak istediğine karar verdi ve bu kararını ailesine açıkladı ancak ailesi bu duruma karşı çıktı. Eskişehir'de gördüğü lisans eğitimini iyi derecede tamamladı. Mezun olduktan sonra oyunculuk hayatının başladığı yere döndü, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nu kazandı. İşte Veda Yurtsever kimdiri ve eşi Mahir İpek ile ilgili merak edilenler...

Mahir İpek ve Veda Yurtsever İpek, 1998 yılında evlendi. 2003 yılında bir oğulları olan çift, 20 yılın sonunda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası dilekçesini Veda Yurtsever İpek verdi. Oyuncu dilekçede, "Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp, dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik. Karşılıklı olarak ve anlaşarak boşanmayı kabul ve beyan ettik. Davalı eş ile aramızdaki aile birliğinin devam etmesi mümkün olmadığından boşanmamıza ve protokolde belirtilen hususların karara bağlanmasını talep ederim” dedi.



20 YILLIK EVLİLİKTE MUTSUZ SON



Mahir İpek ve Veda Yurtsever İpek, 1998 yılında evlendi. 2003 yılında bir oğulları olan çift, 20 yılın sonunda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası dilekçesini Veda Yurtsever İpek verdi.

VEDA YURTSEVER KİMDİR?

Veda Yurtsever, 1969 yılında Bingöl’de doğmuştur. Eğitimini Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladıktan sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır.



KAriyerine ilk olarak 2006 yılında İki Aile dizisi ile adım atmıştır. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? ve Beyaz Karanfil dizilerinde rol almıştır. Şimdilerde ise Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Nazan kkarakterini canlandırmaktadır.

Küçüklük dönemlerinden beri var olan tiyatro sevgisi onun iyi ve başarılı bir oyuncu olmasına vesile olmuştur. Eskişehir'de oyunculuk eğitimi alan Veda Yurtsever İpek ailesitarafından kesinlikle onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmemiştir.



Cebindeki son parayla Eskişehir'e giden İpek, burada üniversite eğitimini oyunculuk üzerine almıştır. Çok eksikleri olmasına rağmen eğitimini tamamlamak için çok çalışmış ve çok başarılı olmuştur.



EĞİTİM SONRASI OYUNCULUK KARİYERİ



Okulun hemen ardından Diyarbakır Devlet Tiyatroları'nı kazanan İpek, burada oyunculuğa başlamış ve çeşitli oyunlarda rol alarak oyunculuk kariyerini başlatmıştır. Oyunlarda rol almanın yanında, pek çok oyuncu adayına dersler de vermiştir.



Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu kazandığında hem burada hem de İstanbul, Ankara Devlet Tiyatroları'nda oynanan oyunlarda rol almıştır.



İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapmıştır. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar Bölümü öğrencilerinin tiyatro derslerine girmiş, eğitmenlik yaparak hem oyunculuk hem de eğitmenlik kariyerini başarıyla devam ettirmiştir.



TELEVİZYON DİZİLERİ VE VEDA YURTSEVER



Veda Yurtsever İpek'in dizileri ilk olarak Beyaz Karanfil ile başlar. Buradaki rolünün ardından İki Aile projesinde yer almıştır. Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde de rol alan oyuncu şu anda Kırgın Çiçekler dizisinde Nazan karakterini canlandırmaktadır.

MAHİR İPEK KİMDİR?

Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen başarılı oyuncu Mahir İpek, Aşık İsmail İpek’in oğludur. Lise eğitiminden sonra Bilkent Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar isimli film ile geçti. 2002’de Kınalı Kar isimli dizide canlandırdığı Ömer karakteri ile geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.



Mahir İpek 2003’te Hayat Bilgisi isimli dizide Deniz karakterini canlandırdı. Dizi, yeni atandığı lisede aç gözlü okul müdürü ve haylaz öğrencilerle mücadele eden Afet öğretmenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Perran Kutman, Tarık Papuçuoğlu ve Kerem Kupacı yer aldı. 2005’te ise Sensiz Olmuyor isimli dizide Serdar karakterini canlandırdı. Dizi, çirkin olduğu için hiç sevgilisi olmayan Gönül isimli genç bir kızın değişiminden sonra yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Yeliz Şar, Emre Altuğ, Okan Yalabık, Mahir İpek ve Ebru Gürsoy yer aldı.



Başarılı oyuncu Mahir İpek, 2006’da Elveda Rumeli isimli dizide Ahmet karakterini canlandırdı. Dizi, Osmanlı’nın son dönemlerinde Balkanlar’da yaşanan olayları ve bölünmeyi anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Erdal Özyağcılar, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Filiz Ahmet ve Ertan Saban yer aldı.



2012’de Hükümet Kadın isimli dizide İkram karakterini canlandırdı. Film, kocasının ölümünden sonra belediye başkanlığı koltuğuna oturan Xate isimli bir kadının, yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Bülent Çolak, Cezmi Baskın ve Mahir İpek yer aldı. 2012’de ise Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide çapkın damat Sarp’ı canlandırdı. Dizi, mütevazi bir hayatı olan Nurhan isimli bir adam ile zengin ve güzel bir kadın olan Biricik’in yaşadığı aşkı anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ufuk Özkan, Ecem Özkaya ve Hüseyin Avni Danyal yer aldı.





TRT1 ekranların sevilen dizisi Seksenler'de Suat karakterine can veren usta oyuncu Mahir İpek, mahallenin emlakçısı rolündedir. Mahallelinin iyiliğini isteyen emlakçı Suat, sürekli " Bize sormadan asla yapmayın" der.

Yer Aldığı Dizi ve Filmleri



Seksenler- 2016

Mandıra Filozofu İstanbul -2014

Hükümet Kadın 2 -2013

Zengin Kız Fakir Oğlan -2012

Hükümet Kadın-2012

Gına -2012

Sen Kimsin? -2011

Papaz Kimde -2011

Karakol - Herkes Adalet İster -2011

Kardelen -2010

Heberler-2010

Cümbür Cemaat Aile -2010

Av Mevsimi -2010

Geniş Aile -2009

O... Çocukları -008

Düşlerimde Atatürk -2008

Ulak -2007

Senden Başka -2007

Münferit -2007

Komedi Dükkanı -2008

Elveda Rumeli -2007

İşte Benim -2006

Hayırdır İnşallah -2006

Sensiz Olmuyor -2005

Avrupa Yakası-2004

Serseri -2003

Hayat Bilgisi -2003

Kınalı Kar-2002

Beş Dakikalık Bir Mesele -2001

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar -1993