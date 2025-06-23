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Vezirköprü'lüler Ali Kınık-Burçe Bozkurt konserinde buluştu!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen konserde sahneye çıkan Burçe Bozkurt ve Ali Kınık'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

IHA23 Haziran 2025 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Vezirköprü'lüler Ali Kınık-Burçe Bozkurt konserinde buluştu!
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MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen şölen, yoğun katılımla düzenlendi. Programın açılışı mehter takımı gösterisiyle yapıldı. Marşlarla ve alkışlarla başlayan gece, duygusal ve coşkulu anlara sahne oldu. Şölende ilk olarak sahneye çıkan Burçe Bozkurt, seslendirdiği parçalarla izleyicilerin beğenisini kazandı. Ardından sahne alan Ali Kınık, sevilen eserlerini Vezirköprü halkı ile birlikte söyledi. Alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.

Etkinlik, sadece müzik değil aynı zamanda gençliğe ve milli değerlere dair önemli mesajlara da sahne oldu. Programa; Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata da katıldı. Gecenin sonunda sanatçılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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