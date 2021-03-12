12 Mart 2021 Cuma 15:50 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 15:50

Volkan Severcan kimdir? sorusunun cevabı, İbo Show izleyenleri tarafından merak edildi. Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Harry Potter filminde James Potter karakterini seslendirmiştir. Peki Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? İşte Volkan Severcan'ın hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler

VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 1966'da İzmir'de doğdu. İzmir Özel Türk Koleji mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk bölümü mezunu olan sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı.

Sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlarda sahne aldı. Halen Tiyatro Sahnekarlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yapmıştır. Ayrıca, yıllardır Seslendirme Yönetmenliğinin yanı sıra birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır.

Volkan Severcan, Çocuklar Duymasın dizisinde Zero Tuna rolündedir.

1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak işe başladı.2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlarda sahne aldı.

90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde işletme müdürü olarak çalıştı.

Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yapan Volkan Severcan, halenTiyatro Sahnekarlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Ayrıca, yıllardır birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide seslendirme yapmış ve yapmaktadır.

Volkan Severcan, 1994 yılında oyuncu Buket Dereoğlu ile evlendi. 1996 tarihinde boşandı.

Volkan Severcan, 1997 yılında Müge hanım ile evlendi. Melis (d.1998) adında bir kızı vardır.

2005 yılında "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda; Kerem Atabeyoğlu,Yasemin Yalçın, Alp Kırşan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı.

VOLKAN SEVERCAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013 - Çocuklar Duymasın

2013 - Bizim Okul

2012 - İşler Güçler (Konuk Oyuncu)TV Dizisi

2011 - Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (James Potter Seslendirme) Sinema Filmi

2010 - Şrek: Sonsuza Dek Mutlu (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2010 - Çocuklar Duymasın

2010 - Yasemince (dizi)

2010- Titanların Savaşı (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2010- Sihirbazın Çırağı (Drake Seslendirme)Sinema Filmi

2010- Robin Hood (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2010- Pers Prensi: Zamanın Kumları (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2010- Karateci Çocuk (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2010- Baykuş Krallığı Efsanesi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2010- Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2010- Ajan Salt (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2010- Geniş AileTV Dizisi 2. Sezon (Exper)

2009- Yukarı Bak (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2009 - Terminatör: Kurtuluş (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2009 - Fi Tarihi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2009 - Yalancısın Sen-

2009 - Avatar (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2009 - Altın KızlarTV Dizisi

2009 - 2012 (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2008 - Vol. İ (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2008 -The Incredible Hulk (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2008 - Prenses Perfinya

2008 - Yalancı Romantik

2008 - Mürekkep Yürek (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2008 - Hızlı Yarışçı (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2008 - Hancock (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2007 - Robinson Ailesi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2007 - Sözün Bittiği Yer

2007 - Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2007 - Benden Baba Olmaz

2007 - Ben Fazla Kalmayacağım

2007 - 28 Hafta Sonra (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2006 - Çılgın Dostlar (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2006 - Süpermen Dönüyor (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2006 - Sev Kardeşim

2006 - Bir İhtimal Daha Var

2006 - Balıketi (Doktor)TV Filmi

Sevgilime Göz Kulak Ol TV Filmi

Ispanaktan Nağmeler

Utanmaz Adam

Zaman Tüneli

El Bebek Gül Bebek

Harry Potter ve Ateş Kadehi (James Potter Seslendirme)Sinema Filmi

Şrek 2 (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

Truva (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

Köpekbalığı Hikayesi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi

3. Tür

Ayva Sarı Nar Kırmızı

2004 - Hababam Sınıfı Askerde

2004 - Aşkımızda Ölüm Var

2003 - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (Seslendirme)Sinema Filmi

2003 - Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2003 - Büyük Balık (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2002 - Kuzenlerim

2002 - Berivan

2002 - Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (Mâlik - Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2001 - Yüzüklerin Efendisi:Yüzük Kardeşliği (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2001 - Bana Şans Dile

2001 - Akıl Oyunları (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2000 - Şaşkın İmparator (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi

2000 - Bir Demet Kahkaha

2000 - Zülküf ile Zarife - 2000

1999 - Günaydın İstanbul Kardeş

1999 - The Sopranos (Türkçe Seslendirme)TV Dizisi

1998 - Sibel

1997 - Gülüm

1996 - Mesela Dedik

1996 - Kaldırım Çiçeği

1995 - Çiçek Taksi

1994 - Sevginin Gücü

1993 - Cümbüş Sokak

1986 - Eşşek Oğlum ve Ben (Video)