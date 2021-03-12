Volkan Severcan kimdir? sorusunun cevabı, İbo Show izleyenleri tarafından merak edildi. Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Harry Potter filminde James Potter karakterini seslendirmiştir. Peki Volkan Severcan kaç yaşında ve nereli? İşte Volkan Severcan'ın hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler
VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 1966'da İzmir'de doğdu. İzmir Özel Türk Koleji mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk bölümü mezunu olan sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı.
Sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlarda sahne aldı. Halen Tiyatro Sahnekarlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev almaya devam etmektedir. Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yapmıştır. Ayrıca, yıllardır Seslendirme Yönetmenliğinin yanı sıra birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide seslendirme yapmış olması nedeniyle, sesi en çok tanınan sanatçılardandır.
Volkan Severcan, Çocuklar Duymasın dizisinde Zero Tuna rolündedir.
1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak işe başladı.2000 yılından itibaren sırasıyla; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve ardından kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlarda sahne aldı.
90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde işletme müdürü olarak çalıştı.
Birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yapan Volkan Severcan, halenTiyatro Sahnekarlarda hem oyuncu hem de Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapmaya devam etmektedir.
Ayrıca, yıllardır birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide seslendirme yapmış ve yapmaktadır.
Volkan Severcan, 1994 yılında oyuncu Buket Dereoğlu ile evlendi. 1996 tarihinde boşandı.
Volkan Severcan, 1997 yılında Müge hanım ile evlendi. Melis (d.1998) adında bir kızı vardır.
2005 yılında "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda; Kerem Atabeyoğlu,Yasemin Yalçın, Alp Kırşan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı.
VOLKAN SEVERCAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2013 - Çocuklar Duymasın
2013 - Bizim Okul
2012 - İşler Güçler (Konuk Oyuncu)TV Dizisi
2011 - Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (James Potter Seslendirme) Sinema Filmi
2010 - Şrek: Sonsuza Dek Mutlu (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2010 - Çocuklar Duymasın
2010 - Yasemince (dizi)
2010- Titanların Savaşı (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2010- Sihirbazın Çırağı (Drake Seslendirme)Sinema Filmi
2010- Robin Hood (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2010- Pers Prensi: Zamanın Kumları (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2010- Karateci Çocuk (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2010- Baykuş Krallığı Efsanesi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2010- Alice Harikalar Diyarında (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2010- Ajan Salt (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2010- Geniş AileTV Dizisi 2. Sezon (Exper)
2009- Yukarı Bak (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2009 - Terminatör: Kurtuluş (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2009 - Fi Tarihi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2009 - Yalancısın Sen-
2009 - Avatar (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2009 - Altın KızlarTV Dizisi
2009 - 2012 (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2008 - Vol. İ (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2008 -The Incredible Hulk (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2008 - Prenses Perfinya
2008 - Yalancı Romantik
2008 - Mürekkep Yürek (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2008 - Hızlı Yarışçı (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2008 - Hancock (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2007 - Robinson Ailesi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2007 - Sözün Bittiği Yer
2007 - Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2007 - Benden Baba Olmaz
2007 - Ben Fazla Kalmayacağım
2007 - 28 Hafta Sonra (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2006 - Çılgın Dostlar (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2006 - Süpermen Dönüyor (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2006 - Sev Kardeşim
2006 - Bir İhtimal Daha Var
2006 - Balıketi (Doktor)TV Filmi
Sevgilime Göz Kulak Ol TV Filmi
Ispanaktan Nağmeler
Utanmaz Adam
Zaman Tüneli
El Bebek Gül Bebek
Harry Potter ve Ateş Kadehi (James Potter Seslendirme)Sinema Filmi
Şrek 2 (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
Truva (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
Köpekbalığı Hikayesi (Türkçe Seslendirme) Sinema Filmi
3. Tür
Ayva Sarı Nar Kırmızı
2004 - Hababam Sınıfı Askerde
2004 - Aşkımızda Ölüm Var
2003 - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (Seslendirme)Sinema Filmi
2003 - Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2003 - Büyük Balık (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2002 - Kuzenlerim
2002 - Berivan
2002 - Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber (Mâlik - Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2001 - Yüzüklerin Efendisi:Yüzük Kardeşliği (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2001 - Bana Şans Dile
2001 - Akıl Oyunları (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2000 - Şaşkın İmparator (Türkçe Seslendirme)Sinema Filmi
2000 - Bir Demet Kahkaha
2000 - Zülküf ile Zarife - 2000
1999 - Günaydın İstanbul Kardeş
1999 - The Sopranos (Türkçe Seslendirme)TV Dizisi
1998 - Sibel
1997 - Gülüm
1996 - Mesela Dedik
1996 - Kaldırım Çiçeği
1995 - Çiçek Taksi
1994 - Sevginin Gücü
1993 - Cümbüş Sokak
1986 - Eşşek Oğlum ve Ben (Video)