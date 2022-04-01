''Will Smith tutuklanmaktan Chris Rock sayesinde kurtuldu''

Oscar töreninde Will Smith'in sunucu komedyen Chris Rock'a attığı tokatın yankıları sürerken Smith'in tutuklanmaktan Rock sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

Oscar'ın yapımcısı Will Packer "Los Angeles polisi, Chris Rock'ı tokatladıktan sonra Will Smith'i tutuklamaya hazırdı, ancak Rock suçlamada bulunmayı reddettiği için bunu yapamadı" dedi.

Packer, polislerin Rock'a "Onu alacağız, onu hemen şimdi almaya hazırız. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Onu tutuklayabiliriz" dediğini öne sürdü.

Ancak Rock suçlamada bulunmayı reddetti, polisler 'ilgili taraf daha sonraki bir tarihte bir polis raporu isterse, Lon Angeles polisi soruşturma raporunu tamamlamak için hazır olacak' açıklaması yaptı.

Dünyada canlı izlenen Oscar töreninde sahnede yaşanan saldırının ardından ilk Akademi Ödülü'ne layık görülen Smith, 18 Nisan'da Oscar yetkilileriyle ödülün askıya alınması, ihraç veya başka yaptırımlarla sonuçlanabilecek bir disiplin soruşturması ile karşı karşıya kalacak.

Oyuncuya yakın bir kaynak, Smith ve avukatlarının yaklaşan duruşmadan önce davasını savunmak için Akademi'ye mektup yazarak özür dilediğini öne sürdü.

Will Smith, Chris Rock perşembe günü Oscar Ödül töreninde eşi Jada Smith'in saç kıran hastalığına göndermede bulunan bir şaka yapınca sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı.