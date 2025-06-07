“Yalvarırım” klibinden etkilenen Zerrin Özer: Gerçek gibi izledim

Zerrin Özer, 50. sanat yılını kutladığı bu özel dönemde, yapay zeka destekli klip çalışmalarıyla ilgili duygularını paylaştı.

"YAPAY ZEKA KLİPLERİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Zerrin Özer, yapay zeka teknolojisinin sunduğu yenilikleri şu sözlerle anlattı:

"Özellikle 'Yalvarırım' klibi beni çok etkiledi. O kadar sahici, o kadar gerçek yapılmış ki... Sanki geçmişte çekilmiş bir görüntüyü, bugün canlı bir Zerrin Özer olarak izliyormuşum gibi hissettim. Yürekten alkışlıyorum"

Her Şey Seninle Güzel klibinin kendisini yansıttığından bahseden Özer,"Hayat felsefem, doğaya ve insanlara olan sevgim, hümanist yapım ve özgür ruhum öylesine ince bir şekilde işlenmiş ki... Kendimi bir hippi çiçek çocuğu olarak izledim. Çok mutlu ve çok şanslı bir sanatçı olduğumu hissettim" dedi.

Geçmişe büyük bir özlem duyan Zerrin Özer, "O zamanlar her şey çok yalındı. Bugün her şey çok acımasız, yapay, samimiyetsiz... O eski günlerin dünyasında tekrar yaşama şansım olsaydı, çok şey verirdim"