Yankı Kelebek Etkisi için şarkı seslendirmişti... Leyla Lydia Tuğutlu'dan yeni açıklama

Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün AVM'de görüntülendi. Yoğun temposundan bahseden Leyla Lydia Tuğutlu, "Bir toplantımız vardı, ona geldik. Setten de sabaha karşı geldik. Eve dönüp biraz dinleneceğim" dedi.

Tabii'nin sevilen dizisi Yankı: Kelebek Etkisi'nin 2. sezonu için seslendirdiği "Alev Alev" şarkının sahibi Feridun Düzağaç ile ileride bir projede bir araya gelmek istediğini de "Stüdyoda olmayı çok sevdim. Feridun Bey'le görüştük, belki birlikte seslendiririz" sözleriyle açıkladı.

Annelik sürecinden de bahseden Tuğutlu, iş hayatı ve çocuk arasında dengeyi aile desteğiyle sağladığını söyledi:

"Annelik çok güzel ama yorucu bir şey. Eşimle beraber kendimiz bakıyoruz ama iş sebebiyle aileden de destek alıyoruz. Ailede kim müsaitse çocuklarımızla ilgileniyor. Oğlum artık anlayacak yaşta, işe gittiğimi biliyor. Babasıyla vakit geçirmeye de başladı, onu örnek alıyor"