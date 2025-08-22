İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0155
  • EURO
    47,5973
  • ALTIN
    4390.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yankı Kelebek Etkisi için şarkı seslendirmişti... Leyla Lydia Tuğutlu'dan yeni açıklama
Magazin

Yankı Kelebek Etkisi için şarkı seslendirmişti... Leyla Lydia Tuğutlu'dan yeni açıklama

Leyla Lydia Tuğutlu, yoğun iş temposu ve annelik hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. AVM'de basın mensuplarına konuşan Tuğutlu, Yankı: Kelebek Etkisi'nin 2. sezonu için seslendirdiği 'Alev Alev' şarkının sahibi Feridun Düzağaç ile başka bir projede de bir araya gelmek istediğini açıkladı.

Haber Merkezi22 Ağustos 2025 Cuma 11:33 - Güncelleme:
Yankı Kelebek Etkisi için şarkı seslendirmişti... Leyla Lydia Tuğutlu'dan yeni açıklama
ABONE OL

Leyla Lydia Tuğutlu, önceki gün AVM'de görüntülendi. Yoğun temposundan bahseden Leyla Lydia Tuğutlu, "Bir toplantımız vardı, ona geldik. Setten de sabaha karşı geldik. Eve dönüp biraz dinleneceğim" dedi.

Tabii'nin sevilen dizisi Yankı: Kelebek Etkisi'nin 2. sezonu için seslendirdiği "Alev Alev" şarkının sahibi Feridun Düzağaç ile ileride bir projede bir araya gelmek istediğini de "Stüdyoda olmayı çok sevdim. Feridun Bey'le görüştük, belki birlikte seslendiririz" sözleriyle açıkladı.

Annelik sürecinden de bahseden Tuğutlu, iş hayatı ve çocuk arasında dengeyi aile desteğiyle sağladığını söyledi:

"Annelik çok güzel ama yorucu bir şey. Eşimle beraber kendimiz bakıyoruz ama iş sebebiyle aileden de destek alıyoruz. Ailede kim müsaitse çocuklarımızla ilgileniyor. Oğlum artık anlayacak yaşta, işe gittiğimi biliyor. Babasıyla vakit geçirmeye de başladı, onu örnek alıyor"

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.