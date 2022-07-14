Yargıçtan soğuk duş! Johnny Depp - Amber Heard davasında yeni gelişme

Ünlü oyuncu Johnny Depp ile eski eşi aktris Amber Heard arasında uzun yıllar süren davalar sonuca bağlanmış gibi görünse de, çekişmeler devam ediyor.



Jüri, 2018 Washington Post makalesinde kendisini aile içi tacizle karalamakla suçladığı Heard aleyhindeki iftira davasında Depp'in lehine karar verdi. 50 milyon dolarlık dava açan Deep'in, 15 milyon dolar tazminat alması kararlaştırıldı, ancak bu rakam daha sonra yasal bir cezai tazminat üst sınırı nedeniyle 10 milyon dolara düşürüldü.

Öte yandan 10 milyon dolar tazminata mahkum edilen Amber Heard, bunu kabullenemeyip çeşitli iddialarla mahkeme kararına itiraz etti.

JOHNNY DEPP LEHİNDEKİ KARARA İTİRAZ! AMBER HEARD'A YİNE SOĞUK DUŞ

Bir yargıç, aktris Amber Heard'ın eski kocasına ödemesi gereken 10 milyon dolarlık kararı iptal etme çabasını engelledi.

Yargıç Penney Azcarate, avukatlarının, 'bir jüri üyesinin babasıyla kasten yer değiştirdiği' yönündeki ısrarcı bir iddia da dahil, Çarşamba günü Heard'ın tüm iddialarını yazılı bir emirle reddetti.

Azcarate'nin yazılı emrinde, "Jüri üyesi incelendi, tüm jüri adına oturdu, tartıştı ve bir karara vardı. Bütün jüri üyeleri yeminlerine, mahkemenin talimatlarına ve emirlerine uydular. Mahkeme, jürinin yetkili kararıyla bağlıdır." ifadeleri yer aldı.

AMBER DE 2 MİLYON DOLAR ALACAK

Deep'in 10 milyon dolarlık tazminat kazandığı davada, Amber Heard, Depp'in avukatının, kendisine yönelik taciz suçlamalarını bir aldatmaca olarak nitelendirerek onu karaladığını öne sürdü ve 100 milyon dolarlık karşı dava açtı. Jüri, iddia edilen iftiraların çoğunu dikkate almayı reddetse de, aktris sonunda 2 milyon dolar kazandı.

Heard'ın avukatları, Çarşamba günü Hakim Azcarate huzurunda her iki tarafın da tazminata hükmedildiğini öne sürerek, jürinin kararlarını "tutarsız ve uzlaştırılamaz " olarak nitelendirdi. Ayrıca, Depp'in ödülünü Washington Post köşe yazısının belirli yansımalarından ziyade itibarının uğradığı zarara dayanarak aldığını iddia ettiler.

İtirazları reddetse de, Heard'ın davasını yine de Virginia temyiz mahkemesine götürebileceği belirtiliyor.