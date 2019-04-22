Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 42. son bölüm Mustafa’dan korkunç karar!

Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanını vatandaşlar merak ediyor. Yasak Elma’da beklenen bölüm geldi. Yasak Elma heyecan dolu yeni bölümü ile ekranlara gelecek. . Yasak Elma’nın son bölümünde Ender Yıldız’ın babasından “Ben Yıldız’ın babasıyım. Zeynep’in babasının ise katili.” diye cevap alır. Yıldız’a giden Ender “Kiminle birlikteydik biliyor musun? Babanla!” diyerek Yıldız’ın üzerine gider. Yıldız ise “Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Zaten her şeyi biliyor.” der. Yıldız ise Ender’den önemli bir bilgi öğrenir. Ender Yıldız’a “Peki, sen Zeynep’in öz kardeşin olmadığını biliyor musun?” der. Bütün kapılar yüzüne kapanan Mustafa ise gözü dönerek herkesin hayatını değiştirecek korkunç bir karar verir. Seyirciler, “Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı” sorusuna yanıt arıyor. İşte Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümü…

YASAK ELMA 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 42. BÖLÜM ÖZETİ

Kaya’nın Ender’den gizli test yaptırması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Kaya ve Ender ilişkisini ispatlamak ve Ender’i şirketten göndermek peşindedir. Zeynep ve Alihan hak ettiği mutluluğa kavuştuklarını zannederken, parasını bitirip şehre dönen Mustafa’nın ise Ender’le tanışması olayların gidişatını değiştirecektir. Yıldız, Ender’in yaptığının karşılığını çok ağır bir şekilde vermek için harekete geçer. Bütün kapılar yüzüne kapanan Mustafa ise gözü dönerek herkesin hayatını değiştirecek korkunç bir karar verir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

EDA ECE(YILDIZ YILMAZ)

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eda Ece 28 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Hayali tiyatrocu olmak olan Eda Ece son yılların en önemli dizi oyuncularından biridir. Güzelliği ile her dönem ilgi odağı olan Eda Ece Show TV’ de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına girdi. İlişki Durumu: Karışık dizisinin 2. sezonunda da başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Yıldız zengin olmak için her yolu mubah gören ve zengin olmayı kafasına koymuş güzel bir kıza hayat verecek. Yıldız sosyetenin kraliçesi Ender ile anlaşacak ve Ender’in kocası Halit’i ayartacak. Sevgilisi zengin birini bulup kendisini tanımayınca çok zengin olmaya karar verir.

ONUR TUNA(ALİHAN TAŞDEMİR)

1985 yılında dünyaya gelen Onur Tuna 33 yaşındadır ve aslen Çanakkalelidir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunudur. Filinta dizisinde başrol oynayarak tanınan Onur Tuna son olarak Cesur Yürek dizisi ile başarı yakalamıştır. Dövüş Kavga ve Mafya dizilerinde rol almıştır.

Alihan Zeynep’in çalıştığı şirketin yeni patronudur. Falkon havacılık’ın sahibidir.

ŞEVVAL SAM(ENDER ARGUN)

1973 İstanbul doğumlu olan Şevval Sam 45 yaşındadır. Sanatçı Leman Sam’ın kızıdır. Son olarak 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde sonrasında 2016 yılında Bodrum Masalı dizisinde yer almıştır. Aslen ses sanatçısıdır.

Ender Sosyetenin kraliçesidir. Kocası Ender’den kurtulmak için Yıldız’la anlaşır. Önce Halit Argun’un hizmetçisi iken sonradan onun eşi olmayı başarmıştır.

SEVDA ERGİNCİ(ZEYNEP YILMAZ)

Sevda Erginci 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur ve 25 yaşındadır. 1.65 cm boyunda ve 50 kg’dır. Karagül dizisinde de Ayşe karakterini canlandırarak ünlenmiştir. Son olarak Star Tv ekranlarının gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır ve Ver Elini Aşk son olarak yer aldığı ve başrollerde yer aldığı projelerdir.

Birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştir Zeynep ve Yıldız. Zeynep aklı başında; Yıldız ise zengin olmakla kafayı bozmuştur.

TALAT BULUT(HALİT ARGUN)

Talat Bulut ile ilgili iddiaları savcı reddetti. Talat Bulut Halit Argun karakterine hayat vermeye devam edecek.

1956 Yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelen Talat Bulut 62 yaşındadır. Son yılların en başarılı orta yaşlı erkek oyuncudur. Son olarak 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları 2016 yılında ise Göç Zamanı ve Mucize dizilerinde rol almıştır.

Halit zengin bir adam ama karısı Ender çok tehlikeli bir kadın. Halit’de Ender’e çok kötü davranıyor. Halit misafir varken Ender’e insan gibi davransa da kimse yokken Yıldız’ı insan yerine koymuyor ve değer vermiyor.