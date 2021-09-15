15 Eylül 2021 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 12:40

Yasak Elma Kumru kimdir? sorusu, dizinin yeni sezon ilk bölümünü izleyenler tarafından merak edildi. FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya dahil olan Biran Damla Yılmaz, diziye Kumru karakteriyle dahil oldu. Yıldız'ın zengin komşusunu canlandıran Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler.

YASAK ELMA KUMRU KİMDİR?

Yasak elma'nIn yeni sezonunda Kumru karakterine hayat verecek olan oyuncu Biran Damla Yılmaz, başarılı oyunculuğuyla bu dizide de izleyenlerin beğenisini kazanacak.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Murat Aygen, Yasmin Erbil, Ece Dizdar, Erdal Özyağcılar ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı Yasak Elma'da Kumru karakteri, Yıldız'ın yan komşusu ve şirketin ortağının kızıdır. Doğuştan zengin olan Kumru, herkesin hayatına bomba gibi girer.

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile ün kazanan Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinin kadrosuna Kumru rolü ile dahil oldu. Diziyi izleyenler Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın biyografisi ve oynadığı diziler...

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Biran Damla Yılmaz, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

2013 yılında oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl'da cariyeyi oynayarak başlayan Biran Damla Yılmaz, halen konservatuvarda okumaktadır.

Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Baraj'da Nehir karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisindeki oyunculuk performansıyla da dikkat çekiyor.

DİZİLERİ

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl

2014 - Yasak

2015 - Beyaz Yalan

2015-2018 - Kırgın Çiçekler

2019 - Canevim Ceylan

2020-2021 - Baraj

2021- Yasak Elma

FİLMLERİ

2014 - Çılgın Dersane 4

2019 - Mucize 2: Aşk