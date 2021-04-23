İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2021 Cuma / 11 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3407
  • EURO
    10,066
  • ALTIN
    479.629
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam: Covid-19'a yakalanmışım farkında değilim
Magazin

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam: Covid-19'a yakalanmışım farkında değilim

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şevval Sam, Koronavirüs'e yakalandığını ve farkında olmadığını söyledi. Sürekli test yaptırdıklarını söyleyen Şevval Sam, 'Covid-19'a yakalanmışım, Antikorum yüksek çıktı. Bende varmış farkında değilmişim” dedi.

23 Nisan 2021 Cuma 13:59 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 13:59
ABONE OL

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, magazin muhabirlerine verdiği röportajda, Koronavirüs geçirdiğini fakat haberinin olmadığını açıkladı.

'Yasak Elma' dizisinin oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, önceki gün Levent'te görüntülendi. Sam, "Ben de Covid-19'a yakalanmışım, atlatmışım, farkında değilim" dedi.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Şevval Sam, "Set güzel gidiyor maşallah Covid-19 vakalarımız da bitti" dedi.

Koronavirüs'ü atlatan oyuncu Eda Ece, "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum" dedi.

Eda Ece, annesi ve babasının iki yıldır evden çıkmadığını söylerken, "Korkuyor tabii insan genciz atlarız filan diye ama annem ve babamı iki yıldır evden çıkarmıyoruz. Aşılarını da oldular iyiler" dedi.

Covid-19'u atlattığını söyleyen Şevval Sam, "Ben de Covid-19'a yakalanmışım, atlamışım farkında değilim. Allah'tan kimseye bulaştırmamışım. Eda'dan bir ay önce ben geçirmişim. Sürekli test yaptırıyoruz antikorum yüksek çıktı. Bende varmış farkında değilmişim" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.