Yasak Elma'ya bomba transfer!

TV100 27 Ocak 2022 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:56

FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma 5. sezonunda da reytingleri silip süpürüyor.



Fatih Aksoy'un patronu olduğu Medyapım'ın başarılı dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

TV100'ün haberine göre, dengelerin değiştiği dizide Yıldız'ın Doğan'la evlenmesi ortalığı karıştırırken bir bomba gelişmenin yaşanacağı ortaya çıktı. Söylentilere göre evlenmeye doymayan Ender, flaş bir atakta bulunacak ve Çağatay'a evlilik teklif edecek.

Dizide Kumru'ya hayat veren Biran Damla Yılmaz'ın arkadaşı Meriç rolüyle ekibe Ece İrtem katılıyor.

İrtem son olarak Ferda rolüne hayat verdiği Mahkum dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.