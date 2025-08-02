Yasemin Sakallıoğlu'ndan anlamlı jest... İzleyicileri adına 1000 fidan bağışladı

Yasemin Sakallıoğlu, TEMA Vakfı'nın İzmir ve Hatay'da yangından zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırması için başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" çalışmasına bir destek verdi. Yasemin Sakallıoğlu, "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği gece, izleyiciler adına TEMA Vakfı aracılığıyla İzmir Ağaçlandırma Sahaları'na 1000 fidan bağışladı.

Gösteri sonunda sahneden yaptığı duyuruda, yangınlarla tahrip olan alanların yeniden yeşermesi için TEMA Vakfı'nın Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek istediğini belirten Sakallıoğlu, "Zor zamanlarda birbirimizin yanında olmamız çok kıymetli. Doğaya sizlerin adına küçük bir katkı sunmak istedim" diyerek izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

FİDAN DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Sakallıoğlu, 15 Ağustos'ta Bursa'da sahneleyeceği gösteriden elde edilecek gelirin bir kısmıyla da yine TEMA Vakfı aracılığıyla 1000 adet fidan daha bağışlanacağını açıkladı.