İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yasemin Sakallıoğlu'ndan anlamlı jest... İzleyicileri adına 1000 fidan bağışladı
Magazin

Yasemin Sakallıoğlu'ndan anlamlı jest... İzleyicileri adına 1000 fidan bağışladı

'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' gösterisini İzmir'de sahneleyen Yasemin Sakallıoğlu, bu yaz yaşanan yangın felaketlerini unutmadı. Yasemin Sakallıoğlu, gösteriye gelen izleyiciler adına, yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı aracılığıyla 1000 fidan bağışında bulundu.

Haber Merkezi2 Ağustos 2025 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
Yasemin Sakallıoğlu'ndan anlamlı jest... İzleyicileri adına 1000 fidan bağışladı
ABONE OL

Yasemin Sakallıoğlu, TEMA Vakfı'nın İzmir ve Hatay'da yangından zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırması için başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" çalışmasına bir destek verdi. Yasemin Sakallıoğlu, "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği gece, izleyiciler adına TEMA Vakfı aracılığıyla İzmir Ağaçlandırma Sahaları'na 1000 fidan bağışladı.

Gösteri sonunda sahneden yaptığı duyuruda, yangınlarla tahrip olan alanların yeniden yeşermesi için TEMA Vakfı'nın Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek istediğini belirten Sakallıoğlu, "Zor zamanlarda birbirimizin yanında olmamız çok kıymetli. Doğaya sizlerin adına küçük bir katkı sunmak istedim" diyerek izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

FİDAN DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Sakallıoğlu, 15 Ağustos'ta Bursa'da sahneleyeceği gösteriden elde edilecek gelirin bir kısmıyla da yine TEMA Vakfı aracılığıyla 1000 adet fidan daha bağışlanacağını açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.