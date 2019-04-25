Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, kiminle evli? Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş kimdir?

Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, kiminle evli? Yeliz Yeşilmen kimdir? Kanal D'nin Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Yeliz Yeşilmen, programın takipçileri tarafından arama motorlarında aranmaya başlandı. , Fıstık Çıkı Çıkı şarkısı ve kocası Ali Uğur Akbaş ile yaptığı Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978, Adana doğumlu Türk model ve dizi oyuncusudur. 2000 yılında İlker Aksum'un başrol oynadığı Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Asıl şöhreti 2001'de ”Aşkım Aşkım” adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yakaladı İşte haberimizin detayları...

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur AKBAŞ, 1963 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Halen Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur AKBAŞ, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferans ve panellere katılarak bizzat birçok organizasyonun içinde de yer almıştır. Bunların yanında başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede gençlik, spor ve kültürel etkinlere katılarak, ata sporumuz güreş başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere katılmış, maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur. İş dünyasının önde gelen iş adamlarından olduğu gibi spor dünyasında da birçok spor kulübün başkanlığını ve yöneticiliğini yapmaktadır. Adana Demirspor Kulübü’nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.

YELİZ ŞELMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen 17 Aralık 1978, Adana doğumlu Türk model ve dizi oyuncusudur.

İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında