Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, kiminle evli? Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş kimdir?
Mehmet Ali Erbil’in Çarkıfelek programıyla tanınan Yeliz Yeşilmen, Fıstık Çıkı Çıkı şarkısı ve kocası Ali Uğur Akbaş ile yaptığı Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. “Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, kiminle evli? Yeliz Yeşilmen kimdir?” sorularına yanıt aranıyor. Yeliz Yeşilmen 17 Aralık 1978, Adana doğumlu Türk model ve dizi oyuncusudur. Peki, Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş kimdir? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizde yer alıyor...
Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, kiminle evli? Yeliz Yeşilmen kimdir? Kanal D'nin Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Yeliz Yeşilmen, programın takipçileri tarafından arama motorlarında aranmaya başlandı. , Fıstık Çıkı Çıkı şarkısı ve kocası Ali Uğur Akbaş ile yaptığı Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978, Adana doğumlu Türk model ve dizi oyuncusudur. 2000 yılında İlker Aksum'un başrol oynadığı Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Asıl şöhreti 2001'de ”Aşkım Aşkım” adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yakaladı İşte haberimizin detayları...
ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?
Ali Uğur AKBAŞ, 1963 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Halen Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Türkiye ve Dünya’nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur AKBAŞ, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferans ve panellere katılarak bizzat birçok organizasyonun içinde de yer almıştır. Bunların yanında başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede gençlik, spor ve kültürel etkinlere katılarak, ata sporumuz güreş başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere katılmış, maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur. İş dünyasının önde gelen iş adamlarından olduğu gibi spor dünyasında da birçok spor kulübün başkanlığını ve yöneticiliğini yapmaktadır. Adana Demirspor Kulübü’nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.
YELİZ ŞELMEN KİMDİR?
Yeliz Yeşilmen 17 Aralık 1978, Adana doğumlu Türk model ve dizi oyuncusudur.
İlk olarak Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.
Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni(2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.
2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmiştir.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2009 - Altın Kızlar
2008 - Aşkım Aşkım
2007 - Evimin Erkeği
2006 - Aynı Çatı Altında
2005 - Belalı Baldız (Şelale)
2004 - 3. Tür
2004 - Avrupa Yakası
2004 - Biz Boşanıyoruz
2003 - Şöhretler Kebapçısı
2002 - Pembe Patikler
2002 - Vaka-i Zaptiye
2001 - Aşkım Aşkım
2000 - Çarli İş Başında
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