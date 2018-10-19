Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak 19 Ekim Yemekteyiz'de 10 bin liralık ödülü kazanan isim kim

Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? 19 Ekim Yemekteyiz'de 10 bin liralık ödülün sahibi hangi yarışmacı olacak? soruların yanıtları bu akşam ekrana gelecek haftanın final bölümü ile belli olacak. Yemekteyiz 242. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu haftanın yarışmacıları Arda, Ozan, Derya, Kıymet ve Zehra büyük ödül için kıyasıya yarışacak. Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayına giren Yemekteyiz programı yine haftanın birinicisini seçiyor. Büyük ödülü 10.000 TL olan ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Yemekteyiz yarışma programı Tv8 canlı izleme linki haberimizde. Haftanın finali ile ekrana gelecek olan yarışmada birinci olan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Yemekteyiz final bölümü ile bu akşam 16.00'da Tv8'de ekrana gelecek. Detaylar star.com.tr'de

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLACAK?

Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Heyecanla beklenen Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün belli olacak. Bu hafta da birbirinden zorlu mücadeleye sahne olan Yemekteyiz programında haftanın ödülü olan 10 bin liralık ödülün sahibi hangi yarışmacı olacak?



Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

YEMEKTEYİZ 19 EKİM HAFTANIN YARIŞMACILARI



Yemekteyiz programı bu hafta da zorlu birbirinden zorlu rakiplerin mücadelesine sahne olacak. Yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasa rekabet içinde olacaklar. Bu haftanın yarışmacıları Arda, Ozan, Derya, Kıymet ve Zehra idi. Yarışmayı kazanan isim ise bugün belli olacak.

SU KIYMET YALMAN



Birinci gün yarışmacı olan Su Kıymet Yalman 39 yaşında. Aslen Yozgatlı. Annesiyle birlikte yaşıyor. 22 yaşında bir oğlu var. Kendi reklam şirketi var fakat yönetimini kardeşine bırakmış. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor.



ZEHRA ARSLAN



İkinci gün yarışmacısı Zehra Arslan ev hanımı ve Kastamonulu. 17 yıllık evli, iki kızı var.Bugüne kadar hiç çalışmamış.



OZAN AZİZ DİLBER

Üçüncü gün yarışmacısı. 23 yaşında avukat. Aslen Sivaslı, ailesiyle birlikte yaşıyor. Felsefe ve edebiyat üzerine denemeler yazıyor. Yemek yapmak en büyük hobisi.



DERYA AYDIN



Dördüncü gün yarışan Derya Aydın 34 yaşında, ev hanımı. Aslen Karslı, iki çocuğu var. Mantar ve hindiye alerjisi var.



ARDA MERT DEMİR



Final günü yarışan Arda Mert Demir 23 yaşında pazarlamacı. Aslen Tokatlı, ailesiyle yaşıyor ancak evlilik hazırlığında. Sebze yemeklerinden hiç hoşlanmıyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Geçtiğimiz hafta Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Sevda Hanım'ın evinde yapıldı. Sevda Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapıldı ve son olarak haftanın puanları verildi. Yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu.

"TİPİM DEĞİLSİN" TARTIŞMASI FİNALE DAMGA VURDU

Uğur Hanım ve Bilal Bey arasında çıkan "tipim değilsin" tartışması ve Uğur Hanım'ın "1 vermeyeceğim" diye söz vermesine karşın, Melek Hanım'a 1 puan verdiğinin ortaya çıkması final programına damgasını vurdu.

"TÜRKÇE KONUŞMUYORSUN"

Öte yadnan Yavuz Bey ve Sevda Hanım arasında "Türkçe konuşmuyorsun!" tartışması ise dikkat çekti. Sevda Hanım aldığı uyarı üzerine sözlerini geri aldı.

HAFTANIN PUANLARI:

Yarışmacıların verdiği puanlar:

Uğur Hanım: 13 - 19

Melek Hanım: 12 - 20

Yavuz Bey: 12 - 19

Bilal Bey: 11 - 19

Sevda Hanım: 11 - 16

Yarışmanın birincisi ise Onur Büyüktopçu'nun puanları sonucu belli oldu.

İşte Onur Büyüktopçu'nun puanları:

Uğur Hanım: 6

Melek Hanım: 8

Yavuz Bey: 7

Bilal Bey: 8

Sevda Hanım: 5

HAFTANIN BİRİNCİSİ 20 PUANLA MELEK HANIM OLDU

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?



Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.



Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de İstanbul’da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere’ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.



Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

TV 8



TV8, 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Merkez stüdyoları Sarıyer'de bulunmaktadır. Mart 2016'da NBA yayın haklarını almıştır.



Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek ulusal kanallar arasına katıldı.

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TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

13 Kasım 2013'te kanal, Acun Ilıcalı'ya satılmıştır.



Acun Medya'ya geçmesiyle beraber tekrar format değişikliğine giderek TV8 eğlence kanalı oldu. Acun Ilıcalı'nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV8 Ana Haber, HaberAktif gibi haber programları sona erdi, TV8'in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidildi. Ayrıca Kanaltürk'ten transfer edilen Telegol programı da yayından kaldırıldı.



Eylül 2014'ten itibaren Acun Medya'daki tüm programlar TV8'e taşındı. Ayrıca kanal Copa del Rey, Coppa Italia karşılaşmalarının yayın hakkını satın aldı. Mart 2016'dan itibaren NBA maçlarını da yayınlamaya başladı.



1 Eylül 2014 saat 20.00'de logosunu, jeneriklerini ve sloganını değiştirdi. Aynı zamanda Digiturk platformu üzerinden de eş zamanlı HD yayına geçti. 18 Şubat 2015'te TV8'in HD yayını, Türksat üzerinden de yayına başladı.