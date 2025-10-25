Yeni bölümde fırtına gibi olaylar! Gönül Dağı'nda heyecan dorukta

Gönül Dağı'nın yüz doksanıncı bölümü, 25 Ekim Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel ile Gedelli'nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir'in, Süleyman'ın çocuklarıyla girdikleri çatışmalar ve Anadolu bozkırında yaşanan sımsıcak aile hikâyeleri TRT 1 ekranlarında beğeniyle izleniyor.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Taner'in masumluğunun ispatlanması Gedelli kasabası sakinleri tarafından sevinçle karşılanır. Taner ve Selma'yı eve geldiklerinde ne beklemektedir?

Amcaoğulları TVR'ye geri dönerler. Amcaoğulları, Süleyman'ın çocuklarıyla birlikte TVR'yi yöneteceklerdir. Yönetim kurulu başkanlığı için toplantı gerçekleşecektir. Kurul sırasında neler yaşanacaktır?

Cemile'nin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Cemile'nin donör bulması gerekmektedir. Cemile iyileşecek midir?"

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.