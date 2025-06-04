Yeni şarkısı çıktı! Hakan Altun her yerde konser verecek

Şarkıcı Hakan Altun, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğle saatlerinde alışverişe çıkan Hakan Altun, sade şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gazetecilerin sorularını geri çevirmeyen Altun, yaz sezonuna dair planlarını paylaştı. Konser maratonuna hazırlandığını belirten Hakan Altun, "Müzikseverlerle bir arada olabileceğimiz bir yaz olacak. Her yerde sahnede olacağız. Yeni şarkım Sevdim Sevdim çıktı, çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarına teşekkür eden Hakan Altun, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.