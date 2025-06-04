İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2025 Çarşamba / 8 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,139
  • EURO
    44,7535
  • ALTIN
    4226.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yeni şarkısı çıktı! Hakan Altun her yerde konser verecek
Magazin

Yeni şarkısı çıktı! Hakan Altun her yerde konser verecek

Yeni şarkısı “Sevdim Sevdim” ile müzikseverlerle buluşan Hakan Altun, yaz boyunca sahnelerden inmeyeceğini söyledi. Hakan Altun, 'Müzikseverlerle bir arada olabileceğimiz bir yaz olacak. Her yerde sahnede olacağız' şeklinde konuştu.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Yeni şarkısı çıktı! Hakan Altun her yerde konser verecek
ABONE OL

Şarkıcı Hakan Altun, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğle saatlerinde alışverişe çıkan Hakan Altun, sade şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gazetecilerin sorularını geri çevirmeyen Altun, yaz sezonuna dair planlarını paylaştı. Konser maratonuna hazırlandığını belirten Hakan Altun, "Müzikseverlerle bir arada olabileceğimiz bir yaz olacak. Her yerde sahnede olacağız. Yeni şarkım Sevdim Sevdim çıktı, çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarına teşekkür eden Hakan Altun, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.