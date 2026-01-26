Yeniçeri Ocağı alarm veriyor, Sultan Mehmed kritik kararın eşiğinde

Mehmed: Fetihler Sultanı altmış yedinci bölümüyle 27 Ocak salı akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın altmış yeni bölümde neler olacak?

Yeniçeri Ocağı'ndaki huzursuzluk sarayın gündemine taşınırken, Sultan Mehmed devlet içinde hassas bir dengeyle yüzleşir. Ocakla kurulan yeni temaslar, Zağanos ve Kurtçu Paşa'nın da dikkatini çeker.

Bosna'da Stefan ve Vlad'ın aldığı karar bölgeyi ateşe sürükler. Bahadır Bey ve Bali Bey'in müdahalesi ise yalnızca bir kurtuluş değil, saraya uzanacak yeni bir hikâyenin başlangıcı olur. Prenses Rose Edirne'ye gelmiştir. Prensesin gelişi Edirne'de hangi taşları yerinden oynatacaktır?

Kraliçe Katerina'nın altın arayışı Ragusa yolunda tehlikeli bir süreci başlatır. Vlad'ın güvendiği bir isimden sızan bilgiler, Sultan Mehmed'in önüne beklenmedik bir fırsat koyar.

Ormanda kurulan bir pusu, limanda yaşanan acı bir kayıp ve sarayda yankılanan müjdeli bir haber, herkes için yeni bir dönemin başladığını fısıldar.