Yeşilçam oyuncusu Diler Saraç hayatını kaybetti

29 Ocak 2022 Cumartesi 00:24 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 00:26

Yeşilçam camiasını üzen bir haber de Diler Saraç'tan geldi. Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Saraç, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Diler Saraç kimdir?

Diler Saraç, 1937 yılında doğdu. 1962 yılında Ses dergisinin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa başladı. 1962-1964 yılları arasında birkaç filmde rol alan Saraç evliliği yüzünden 1970 yılına kadar sinemadan ayrı kalan Diler Saraçi 1970'te tekrar sinemaya döndü.

Diler Saraç, 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Altın Portakal Film Festivali'nde 1976 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1962 ile 2007 arasında, çoğunluğu yan rolller olmak üzere 200'den fazla film ve tv dizisinde yer aldı. Ünlü oyuncu iki çocuk annesiydi...

Son olarak 2007 yılında başrollerde Doğuş, Ali Sunal ve Mehtap Bayri'nin oynadığı, Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırdı.