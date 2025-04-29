Yeşilçam'ın usta oyuncusu Meral Kurtuluş hayatını kaybetti! Meral Kurtuluş kimdir, hangi filmlerde oynadı?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Meral Kurtuluş vefat etti. Dramdan komediye birçok farklı türde filmde oynayan Kurtuluş, doğal oyunculuğu ve sıcak yüz ifadesiyle Yeşilçam'ın unutulmaz kadın yıldızlarından biri oldu. Peki, Meral Kurtuluş kimdir, hangi filmlerde oynadı? İşte Meral Kurtuluş'un hayatı ve kariyeri

MERAL KURTULUŞ HAYATINI KAYBETTİ!

Yeşilçam'ın tanınmış oyuncularından Cevat Kurtuluş'un 1992'deki vefatının ardından eşi Meral Kurtuluş da hayata veda etti.

Meral Kurtuluş'un vefat haberi, Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Vakıf, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Haber kısa sürede sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı.

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'nın Prizren şehrinde dünyaya geldi. 1950'li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Kurtuluş, genç yaşta sinema dünyasına adım attı. 1959 yılında Türk sinemasının önemli oyuncularından Cevat Kurtuluş ile evlenen Meral Kurtuluş, 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle oyunculuk kariyerine başladı.

Başarılı kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde rol alan Meral Kurtuluş, Türk sinemasının altın yıllarında hafızalara kazınan karakterlere hayat verdi.

MERAL KURTULUŞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Meral Kurtuluş, sinema kariyeri boyunca birçok filmde yardımcı rollerde yer aldı. Meral Kurtuluş'un sinema kariyerinde öne çıkan bazı yapımlar şunlardır:

"Hayat Sevince Güzel" (1971)

"Üç Arkadaş" (1971)

"Suçlu" (1972)

"Sezercik Aslan Parçası" (1972)

"Gökçe Çiçek" (1973)

"Azap" (1973)

"Şaşkın Damat" (1975)

"İşte Hayat" (1975)

"Gülşah Küçükanne" (1976)

"Varyemez" (1991)

Meral Kurtuluş ayrıca, 1992 yılında "Mahallenin Muhtarları" dizisinde 10 bölüm boyunca "Neriman" karakterini canlandırdı.