22 Ocak 2026 Perşembe
Magazin

Yıldız Tilbe'den Gazze için anlamlı destek... 300 bin dolar bağış yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze için başlatılan Çadırkent projesine destek verdi. Şarkıcının, projeye 300 bin dolar bağışta bulunduğu bildirildi.

22 Ocak 2026 Perşembe 10:38
Yıldız Tilbe'den Gazze için anlamlı destek... 300 bin dolar bağış yaptı
İsrail'in ateşkes ilan etmesine rağmen Gazze'ye zulüm yapmaya devam ediyor. Gazze'ye olan desteğini her fırsatta dile getiren Yıldız Tilbe, yeni bir hamlede bulundu.

GAZZE'YE 300 BİN DOLARLIK BAĞIŞ YAPTI

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze halkı için büyük bir yardımda bulundu. Bir derneğin Gazze'de yürüttüğü Çadırkent projesine destek olan Tilbe, 300 bin dolar bağış yaptı. Yıldız Tilbe, Gazze yararına konser vereceğini de açıkladı.

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz yıl Ramazan ayında 4 bin kişiye iftar vermişti.

"HAYATIM FİLM OLMASIN" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde hayatının film olmasıyla ilgili sorulan soruya Tilbe, "Hayatımın film olmasını asla istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da bir şey ifade etmez. Yasaklıyorum" cevabını vermişti.

ATEŞKESE RAĞMEN ZULME DEVAM EDİYOR

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği yüzlerce saldırı sonucunda 465 Filistinlinin ölümüne, 1287 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

