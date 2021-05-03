Yıldız Tilbe'nin 'challenge' isteğini geri çeviren Tarkan, sosyal medyada gündem oldu

03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:17

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medyada yeni bir challenge akımı başlattı. Kendi yazdığı ve Tarkan'ın seslendirdiği 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyen Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımıyla şarkının devamını getirmesi için Tarkan'a seslendi.

"Ben de Tarkan'a pas atıyorum" diyen Yıldız Tilbe, şu ifadeleri kullandı: Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba...

TARKAN'DAN YANIT

Tarkan ise, "Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi.

Yıldız Tilbe'den gelen yanıt ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Tilbe'nin bu yanıtını "kalbi kırıldı" şeklinde yorumladı.