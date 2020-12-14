Yıldız Tilbe'nin kızı kimdir? İşte Yıldız Tilbe'nin kızı ve torunları

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:53

Şarkılarıyla her döneme damgasını vuran Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin'in çocukları büyüdü. Yıldız Tilbe'nin torunları olduğunu yeni öğrenen hayranları ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin’in Tarık Can ile olan birlikteliğinden iki kızı dünyaya geldi. Kızlarının ismi ise Seyran ile Samira.

Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe ve gözlerden uzak yaşayan kızı Sezen'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Torunları ile poz veren Yıldız Tilbe'nin kızıyla olan benzerliği ise herkesi şaşırttı.

Yıldız Tilbe, kızı Sezen Burçin Karahan ve torunları ile poz verdi. Anne ve kızın birbirine ikiz kadar benzemesi de dikkat çekti.

FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan olan ve çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği kızı, Sezen Burçin'in fotoğrafına binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin bir kızının olduğunu yeni öğrendiğini söylerken bir kısmı da mutluluklarının bozulmaması için temennilerde bulundu.

EŞİ ASKERDEYKEN KIZINI DOĞURDU

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

Yıldız Tilbe ve kızı Sezen'in benzerlikleri herkesi şaşırttıBu evlilik 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getiren Yıldız Tilbe, kızına elinden geldiğince kameralardan uzak bir hayat yaşatmaya özen gösterdi.

Yıldız Tilbe ve kızı Sezen'in benzerlikleri herkesi şaşırttıYıldız Tilbe ve kızı Sezen'in benzerlikleri herkesi şaşırttı.

İlk eşi Serdar Özden'den ayrıldıktan sonra Tarık Can'la nikah masasına Sezen, şu sıralar çocukları Seyran ve Samira'yla mutlu günler geçiriyor.

Sık sık eşi ve çocuklarıyla yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sezen'in annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmıyor.