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Yılın son filmi Gupse’den

Başrollerini Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı “Eltilerin Savaşı” filminin ilk görüntüleri yayınlandı.

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Gupse Özay’ın canlandırdığı “Sultan” karakterinin gösterişli ve ihtişamlı dünyasının ilk kez izleyiciyle paylaşıldığı teaser’da, eltilerin arasındaki büyük rekabetin ilk adımları ekrana geliyor. “Eltilerin Savaşı” ile izleyiciye Sultan’ın kahkaha dolu dünyasının kapılarını aralayacak olan Gupse Özay, teaser’da başrolü paylaştığı ve eltisi Gizem’i canlandıran Merve Dizdar’la ilk kez buluşuyor. İki elti arasındaki tatlı ve eğlenceli rekabetin, dillere plesenk olacak repliklerle beyazperdeye yansıdığı film, sosyal medyanın günlük hayata kattığı renkleri de kahkaha dolu bir senaryoyla izleyiciye aktarıyor. Yönetmenliğini Onur Bilgetay’ın üstlendiği ve NuLook yapımcılığında hayata geçen “Eltilerin Savaşı” 31 Ocak’ta vizyona girecek. 

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