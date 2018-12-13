Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin boşandı mı son dakika Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin kimdir kaç yaşında

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Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin boşandı

Belçim Bilgin ile Ağustos 2006'da evlenen Yılmaz Erdoğan, 10 gün önce boşandıklarını açıkladı.

Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan, 12 yıllık evliliklerini 10 gün önce sonlandırdı. Esra Erol ve Ali Özbir çifti ile Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı’nda yemekte bir araya gelen Yılmaz Erdoğan boşandığını açıkladı.

Yemek sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, “Belçim Hanım’la Çağlayan Adliyesi’nde boşandığınız doğru mu?” sorusuna “Haber doğru da adliye yanlış” şeklinde esprili yanıt verdi.

Yılmaz Erdoğan daha sonra “Çok sevgi, saygı dolu, el ele girilmiş kol kola çıkılmış bir şey. Geç kaldınız. 10 gün oldu. Ben ne zaman soracaksınız diye bekliyordum” diyerek boşanma haberini doğruladı.

10 Ağustos 2006 yılında evlenen çiftin Rodin adında bir erkek çocukları var.

BELÇİM BİLGİN KİMDİR?

Türk sinema ve dizi Oyuncusudur.

31 Ocak 1983 tarihinde doğdu. Küçüklükten beri oyuncu olacağını söyleyenlerden birisi olduğunu belirten Belçim Bilgin tiyatroya bu yıllarda bağlandı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeniyle İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçirerek 2001'de Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

2002'de hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Belçim okulunu dondurup Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Belçim Dol adlı film'de de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen oyuncu Yılmaz Erdoğan'la evlendi. Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir.23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde baş rol oyuncusu olarak görev almıştır.

Şeyh Said İsyanı'nı başlatan Şeyh Said'in torunudur. Kendi ifadesine göre ise Şeyh Said, babasının dedesinin büyük ağabeyidir.

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?

4 Kasım 1967 yılında Hakkari'de doğdu. Sinema ve tiyatro oyuncusu, yazar ve yönetmendir. Çocukluğu Ankara'da geçmiştir.

Bir Demet Tiyatro adlı dizideki, Mükremin Çıtır isimli karakter ile tanınırlığı çok büyük ölçüde artmıştır. Aynı zamanda bu dizinin senaristliğinide yapmıştır.

Daha sonra kendisininde aralarında bulunduğu BKM oyuncuları ile birlikte çok başarılı tiyatro oyunlarına imza atmıştır. Özellikle Demet Akbağ ile çok iyi bir ikili oluşturmuşlardır.

Hem yazıp hem oynayıp hem de yönettiği Vizontele isimli filmi çekmiştir. Filmin çok beğenilmesi üzerine Vizontele:Tuuba ismiyle ikicisi de çekilmiştir. Son olarak da Organize İşler adında bir sinema filmi çekmiştir.

Erdoğan'ın ayrıca, Kayıp Kentin Yakışıklısı ve Anladım adında iki şiir kitabı ile oyun ve deneme kitapları da bulunmaktadır.