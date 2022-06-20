Yonca Türkman evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Daha önce birçok önemli dizide rol alan oyuncu, aynı zamanda birçok reklam filmide oynadı. Peki Yonca Türkman kimdir, neden öldü? İşte Yonca Türkman'ın oynadığı diziler

YONCA TÜRKMAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Yonca Türkman, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, Türkman'ın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Oyuncu Yonca Türkman, dün sabah Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi.

Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Polis ve sağlık ekipleri, Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, oyuncunun 15. kattaki evinin balkonundan nasıl düştüğü henüz bilinmiyor.

Dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatının ardından çok sayıda isim başsağlığı mesajı yayınladı.

YONCA TÜRKMAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Yonca Türkman, birçok dizi ve reklamda yer almıştı.

Sevilen oyuncunun daha önce oynadığı diziler ise şöyle;

Yalnız Kurt

İyilik

Adı Sevgi

Evlilik Hakkında Her Şey

Oyuncu ayrıca Hepsiburada reklamı, Spotfy reklamı ve Bosch reklamı gibi reklamlarda da yer almıştı.