  • Yunan şarkıcı Natasa Theodoridou'dan konser hazırlığı! İstanbul'da sahne alacak
Yunan şarkıcı Natasa Theodoridou'dan konser hazırlığı! İstanbul'da sahne alacak

Yunan şarkıcı Natasa Theodoridou'nun İstanbul'da konser vereceği öğrenildi. 7 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan Natasa Theodoridou, özel repertuvar hazırladı.

2 Mayıs 2026 Cumartesi 07:19
Yunan müziğinin ünlü isimlerinden şarkıcı Natasa Theodoridou, 7 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Konsere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sinkron'un organizasyonuyla İstanbul'a gelecek şarkıcı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde konser verecek.

"Feggari", "Den Thelo Tetious Filous" ve "Kokkini Grammi" adlı eserlerin de arasında olduğu hit şarkılarıyla tanınan Theodoridou, hazırlanan özel repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

Şarkıcı, "Türkiye'yi ziyaret ettiğim her sefer gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu konserde tüm kariyerimi simgeleyen şarkılarla seyirci karşısına çıkacağım. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Konserin heyecanı şimdiden beni sarmış durumda" ifadelerini kullandı.

