Yurdaer Okur ve Ali Gözüşirin yeni dizide buluştu... Cennetin Çocukları yayın tarihi belli oldu

TRT 1'de ekranlara gelecek olan "Cennetin Çocukları" izleyiciye umut dolu bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor. Cennetin Çocukları kadrosunda Yurdaer Okur, Münire Apaydın, Ali Gözüşirin ve Kılıç Kantarcı da yer alıyor.

Yurdaer Okur, "Baytar Ahmet" karakterine hayat veriyor. Adem ve Rıdvan'ın babası, Firdevs'in kocası olan kasabanın baytarı Ahmet, asabi, sert mizaçlı bir adamdır. Tek gayesi çalışmak olan Ahmet'in çocuklarından da kendisi gibi olmalarını bekler.

Ali Gözüşirin ise dizide Aylak Adem'i canlandırıyor. Kasabanın "aylak" diye anılan öfkeli ama gururlu genci Adem, müziğe tutkuyla bağlıdır. En büyük hayali şarkı söylemek olan Adem, babası Baytar Ahmet'in sert tutumu yüzünden bu hayalinden mahrum kalmıştır.

Ahmet'in eşi, Adem ve Rıdvan'ın annesi Firdevs'i dizide Münire Apaydın canlandırıyor. Firdevs, bir yanda otoriter kocası, diğer yanda babası yüzünden hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan oğlunu idare etmeye çalışır. "Rıdvan" karakterine Kılıç Kantarcı hayat verecek. Evin küçük oğlu olan Rıdvan ise aklı fikri kurnazlığa çalışan, babasının suyuna gitmeyi iyi bilen ve ele avuca sığmayan bir çocuktur.

Cennetin Çocukları 15 Eylül Pazartesi akşamı başlayacak.