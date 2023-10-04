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Yüsra Geyik: Kolay veda edemem

ALEM Dergisi'nin 4 Ekim kapağında küçük yaştan beri setlerde olan birçok dizide yer alan Yüsra Geyik var. ALEM Dergisi Yüsra Geyik ile hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Yüsra Geyik: Kolay veda edemem
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ALEM Dergisi'nin 4 Ekim kapağında küçük yaştan beri setlerde olan birçok dizide yer alan Yüsra Geyik var. ALEM Dergisi, Yüsra Geyik ile meslek seçiminin erken yaşta yapılmasının avantajlı olduğunu düşünen ama profesyonel hayatın bir yaşı olmasından bahseden hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

'AŞIK OLDUĞUMDA CANLANIYORUM, ÇOK KIYMETLİ BİR ŞEY VE EN BÜYÜK İHTİYAÇ'

Yüsra Geyik'e aşık olduğunda nasıl olduğunu soruyoruz ve bize 'Canlanıyorum. Çok kıymetli bir şey aşk, en büyük ihtiyaç' diye cevap veriyor. Aile dizisinde oynadığı Yağmur karakterinin aşkı için gözü karalığını da sorduk 'sen de öyle misin'? Yağmur kadar aşk konusunda gözü kara olmadığını, kalbini koşulsuz dinleyemediğini söylüyor.

'YANAKLARIMI, ELİMİ, KOLUMU SEVİYORUM'

ALEM Summer Weekend'de de birlikte olduğumuz enerjisiyle hepimize neşe veren Yüsra kendi modu düştüğünde yanaklarını, elini, kolunu sevdiğini ne olursa olsun kendini seveceğini dile getiriyor.

Gelecekti hayallerinin çok fazla olduğunu ve tekrar sahneye çıkmak istediğini, doya doya kendi hikayesini anlatacağı işler yapmak istediğini belirtiyor.

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